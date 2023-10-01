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Чемпионат Украины
Колос К
01.10.2023 17:00 – FT 0 : 0
Полесье
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Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 22:35 | Обновлено 01 октября 2023, 22:42
48
0

Колос – Полесье – 0:0. Сухая игра в Ковалевке. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги

01 октября 2023, 22:35 | Обновлено 01 октября 2023, 22:42
48
0
Колос – Полесье – 0:0. Сухая игра в Ковалевке. Видеообзор матча
УПЛ

1 октября состоялся поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Колос» и «Полесье».

Игра прошла в Ковалевке на поле стадиона «Колос» и завершилась нулевой ничьей.

УПЛ. 9-й тур, 1 октября

Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 0:0

Видеообзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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