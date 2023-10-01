Украина. Премьер лига01 октября 2023, 22:35 | Обновлено 01 октября 2023, 22:42
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Колос – Полесье – 0:0. Сухая игра в Ковалевке. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги
01 октября 2023, 22:35 | Обновлено 01 октября 2023, 22:42
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1 октября состоялся поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Колос» и «Полесье».
Игра прошла в Ковалевке на поле стадиона «Колос» и завершилась нулевой ничьей.
УПЛ. 9-й тур, 1 октября
Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 0:0
Видеообзор матча
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