Без влияния на таблицу. Металлист 1925 и Колос расписали безголевую ничью

Программа восьмого тура украинской Премьер-лиги была достаточно насыщенной для того, чтобы быстро пролететь и оставить нас с определенными изменениями в турнирной таблице. Однако около ее экватором до последнего сохранялась достаточно жаркая атмосфера, потому что заключительным матчем очередного футбольного уикенда в нашей стране должна была стать встреча между седьмой и восьмой командами национального первенства – харьковским «Металлистом 1925» и ковалевским «Колосом».

Удивительным образом пути коллективов Эдмара/Олега Голодюка и Ярослава Вишняка пересеклись именно сейчас, когда «Колос» исполнял крутое пике с ведущих позиций из-за серии из четырех матчей без побед, а «Металлист 1925», наоборот, двигался встречным курсом из подвала турнирной таблицы, хотя все мы знаем, что «желто-синий» клуб совсем недавно вообще рисковал исчезнуть с футбольной карты Украины.

Гостевой коллектив применил на эту игру схему с пятью защитниками, что фактически сделало невозможным использование соперниками сильных качеств фланговых футболистов звена атаки, потому что их опекали сразу по двое соперников при малейшем намеке на угрозу. Со своей стороны «Колос» предложил чисто вертикальный футбол и много борьбы в чужой штрафной, которая гораздо чаще завершалась повреждениями для игроков, чем приводила к обострению.

В таком медленном темпе в итоге прошло чуть ли не все игровое время в нашем матче, тогда как каждый хоть немного опасный момент приходилось встречать с как можно более яркими эмоциями, потому что еще одного подобного команды могли и не создать. Вряд ли и сами исполнители на поле были довольны таким развитием событий, но это было жертвой тому стилю, который предложили оба тренера на это противостояние.

Перерыв ничего не изменил в этом матче, равно как и ротация, которую в завершение полного часа игрового времени начали проводить оба коллектива. «Металлист 1925» так и не нашел своего счастья в быстрых атаках, тогда как «Колос» перехватил инициативу в завершении матча и начал хоть как-то угрожать чужим воротам в позиционных атаках. Но снова все моменты приходили со второго этажа, и лишь действия Мякушко внутри чужих владений под занавес игры нарушили эту тенденцию.

Тогда «черно-белые» действительно вплотную подошли к забитому мячу, но нельзя было забывать о том, что еще на 80 минуте случилось попадание в дальнюю штангу при попытке Безуглого головой завершить подачу со штрафного из глубины правого фланга. Как видим, совсем без моментов «желто-синие» не остались. Но от ничьей так никто и не убежал.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» будет играть в гостях у днепровского «Днепра-1», тогда как посреди недели в Кубке Украины сыграет домашний матч против полтавской «Ворсклы», а ковалевский «Колос» будет принимать житомирское «Полесье».

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Ткачук – 6,0, Юсов – 6,0, Чирук – 6,0, Ари – 6,0, Фарина – б/о.

«Колос» (замены): Мякушко – 6,5, Болбат – 6,0, Безбородько – 6,5, Богданов – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Металлист 1925» – «Колос» - 0:0

Дмитренко, 45+1, Габелок, 89

«Металлист 1925»: Мозиль – Червак, Курило, Безуглый (Юсов, 59), Жичиков – Мартынюк (А. Ткачук, 59), Габелок, Вачиберадзе (Фарина, 90+5) – Дмитренко, Сидоров (Чирук, 59), Русин (Ари, 68).

«Колос»: Фесюн – Цуриков, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич – Демченко, Милько (Богданов, 76) – Кариока (Мякушко, 56), Салабай (Безбородько, 57), Велетень (Болбат, 56).



Арбитр: Михаил Райда (Закарпатье).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 7 (3) – 11 (2)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 0 – 2.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C