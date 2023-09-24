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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Колос слишком осторожно играл в защите»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 21:35 |
153
0

Олег ГОЛОДЮК: «Колос слишком осторожно играл в защите»

Тренер «Металлиста 1925» подвел итоги матча против «Колоса»

24 сентября 2023, 21:35 |
153
0
Олег ГОЛОДЮК: «Колос слишком осторожно играл в защите»
Металлиста 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился впечатлениями после ничьей в 8-м туре УПП в матче с «Колосом» (0:0).

– Ваша команда продолжила беспроигрышную серию, но создала сегодня не много моментов. Довольны ли вы игрой и результатом?

– Это заслуга команды соперника, что у нас не было много моментов. Они на этом делают акцент, и это их главный козырь. Все команды против них мучаются, неприятная схема у них для любой команды. Наверное, нужно было выжимать максимум, возможно, за счет индивидуальных действий, нужно было сегодня быстрее думать и принимать решения на поле. Сегодня «Колос» выглядел свежее, но на это есть объективные причины. Мы перед этим провели четыре игры, в которых ребята отдали эмоции, и мы ожидали, что может быть эмоциональный спад, так и произошло. Сейчас главная задача подвести их в хорошем состоянии к следующей игре.

– Обычно такие игроки, как Дмитренко и Русин активно берут игру на себя, используют дриблинг. Но сегодня не многие игроки принимали инициативу, не слишком ли осторожно сегодня играл «Металлист 1925»?

– Слишком осторожно играл «Колос» в защите, играя в пять защитников. Каждый наш атакующий игрок был под прессингом, не давали свободно распорядиться мячом.

– Что говорили команде в перерыве и какие задачи ставили игрокам во время тройной замены?

– В перерыве отмечал, что «Колос» заставил нас играть не в свою игру, за это можно сделать комплимент команде соперницы. Сегодня мы не играли в свою игру, как обычно. Просили ребят ускорить игру и ждать своего момента, если он будет, то выжать максимум. Момент таков был, но не забили. Но отмечу, что и у «Колоса» были очень хорошие возможности забить.

После семи сыгранных матчей «Металлист 1925» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ с 11 очками.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос Олег Голодюк
Источник ФК Металлист 1925
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