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Чемпионат Украины
Металлист 1925
24.09.2023 17:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 15:35 |
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Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане 4 поединка подряд не проигрывают, а ковалевцы столько же матчей не могут победить

23 сентября 2023, 15:35 |
73
0
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Металлист 1925

В заключительной игре 8-го тура украинской Премьер-Лиги футболисты харьковского «Металлиста 1925» на стадионе «Левый берег» Киевской области будут принимать «Колос» из Ковалевки. В турнирной таблице соперников разделяет всего одно очко. При этом номинальные хозяева поля уже четыре матча кряду не проигрывают, а гости, наоборот, не могут добиться успеха в четырех своих последних поединках чемпионата страны.

Металлист 1925

Беспроигрышная серия харьковчан включает в себя три победы и одну ничью. Началась она в 4-м туре выигрышем у «Миная» 1:0. Затем была успешная игра с «ЛНЗ» (Черкассы) 2:0, выездная ничья с львовским «Рухом» 0:0 и еще одна победа уже над «Зарей» 2:1.

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Кстати, один из голов в ворота луганской команды забил Андрей Борячук, который снова вернулся в «Металлист 1925» после некоторого отсутствия. С его приходом линия атаки харьковчан заметно усилилась, хотя и так в ней играют два заметных форварда – Дмитрий Юсов и Алексей Сидоров. Первый уже успел отличиться дважды в нынешнем сезоне, а вот Сидоров пока за новую команду еще не забивал. Сюда же можно добавить двух атакующих полузащитников Владислава Дмитренко (он тоже забил два мяча) и Ростислава Русина, на счету которого 1 гол.

Если говорить об обороне, то команда в 6 матчах пропустила всего 5 мячей – это лучший показатель в Лиге вместе с «Полесьем» и «Днепром-1». Дважды харьковчане отстояли свои ворота на ноль, в трех матчах пропускали по одному голу и только в самом первом поединке против «Шахтера» в их ворота влетело 2 мяча.

Перед игрой с «Колосом» наставник харьковчан Эдмар подтвердил, что на данный момент в команде сразу несколько травмированных игроков. «Но те, кто в строю, готовы помочь команде добиться положительного результата. Наша сила – это коллектив», - добавил коуч «Металлиста 1925».

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка начали новый чемпионат страны с ничьи с «Оболонью» 0:0 и двух побед – над «Черноморцем» и «Вересом» с одинаковым счетом 2:0. А затем в четырех матчах ковалевцы набрали только два очка ничьи с «Рухом» и «Днепром-1», оба раза по 1:1, и 2 поражения от «Шахтера» 0:2 и «Кривбасса» 0:3.

На данный момент лучшим бомбардиром «Колоса» является защитник Андрей Цуриков, который уже дважды поражал ворота соперников. А форварды пока не очень активно себя проявляют. К примеру, известный в Украине нападающий Денис Безбородько в 7 матчах забил только 1 гол. А бразильский легионер Лукас Рангел провел на поле только 8 минут в поединке с «Шахтером» и больше в матчах Премьер-Лиги не участвовал.

В предыдущем туре «Колос» играл на выезде с «Днепром-1» и в середине второго тайма повел в счете после точного удара полузащитника Антона Салабая, который действовал на позиции форварда. Но спустя семь минут хозяева поля отыгрались и матч завершился вничью. Ярослав Вишняк, в целом, позитивно оценил и игру своей команды, и результат. «Мы больше удовлетворены, чем расстроены», - подытожил наставник «Колоса».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге команды сыграли 4 матча, три из который выиграл «Колос» и один «Металлист 1925». В прошлом сезоне в первом круге на НСК «Олимпийский» харьковчане добились успеха 2:0 (голы забили Ярослав Мартынюк и Ростислав Русин). А во втором круге у себя дома «Колос» взял реванш 3:0 (дважды отличился Павел Ориховский и один мяч провел Денис Безбородько).

Фемида

Этот матч станет дебютным в Премьер-Лиге для молодого закарпатского арбитра Михаила Райда. Ему 29 лет и он родом из Иршавы. Матчи второй лиги начал судить в сезоне 2017-2018 годов, а матчи в первой лиги обслуживает с 2019 года.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Курило, Безуглый, Червак, Габелок, А.Ткачук, Русин, Вачиберадзе, Дмитренко, Борячук

«Колос»: Фесюн, Бондаренко, Бурда, Золотов, Цуриков, Лучкевич, Милько, Ориховский, Демченко, Мякушко, Салабай

Прогноз на противостояние:

Соперники еще ни разу в своей истории не играли вничью. Но когда-то это должно произойти. Предположим, что именно в этом туре «Металлист 1925» и «Колос» завершат свой поединок мирным исходом 1:1.

24 сентября, воскресенье

«Металлист 1925» – «Колос»
Киевская область. Урочище «Млиново». Стадион «Левый берег». 17:00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
МЕТАЛЛИСТ 1925 КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Михаил Райда (Ужгород)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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