В воскресенье, 24-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Заключительным матчем этих выходных для национального первенства станет противостояние между двумя крепкими середняками. Команды Эдмара и Ярослава Вишняка мало забивают, мало пропускают и играют в достаточно осторожный футбол, который далеко не всегда приводит их к желаемому успеху. «Колос», например, не может выиграть уже четыре тура кряду, хотя и выдал превосходный старт кампании. У соперников все с точностью до наоборот – «Металлист 1925» не проигрывает четыре тура подряд, хотя в начале сезона проваливался.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.