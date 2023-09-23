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Чемпионат Украины
Металлист 1925
24.09.2023 17:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 23:06 |
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Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

23 сентября 2023, 23:06 |
35
0
Металлист 1925 – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 24-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Заключительным матчем этих выходных для национального первенства станет противостояние между двумя крепкими середняками. Команды Эдмара и Ярослава Вишняка мало забивают, мало пропускают и играют в достаточно осторожный футбол, который далеко не всегда приводит их к желаемому успеху. «Колос», например, не может выиграть уже четыре тура кряду, хотя и выдал превосходный старт кампании. У соперников все с точностью до наоборот – «Металлист 1925» не проигрывает четыре тура подряд, хотя в начале сезона проваливался.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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