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Чемпионат Украины
Металлист 1925
24.09.2023 17:00 – FT 0 : 0
Колос К
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Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
25
0

Металлист 1925 – Колос – 0:0. Ключей к воротам не нашли. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура УПЛ

24 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
25
0
Металлист 1925 – Колос – 0:0. Ключей к воротам не нашли. Видеообзор матча
УПЛ

24 сентября Металлист 1925 и Колос сыграли в сухую ничью в матче 8-го тура УПЛ.

Команды Эдмара и Ярослава Вишняка не нашли возможности взятия ворот.

Украинская Премьер-лига

8-й тур, 24 сентября

Металлист 1925 – Колос – 0:0

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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