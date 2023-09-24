24.09.2023 17:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига24 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
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Металлист 1925 – Колос – 0:0. Ключей к воротам не нашли. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура УПЛ
24 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
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24 сентября Металлист 1925 и Колос сыграли в сухую ничью в матче 8-го тура УПЛ.
Команды Эдмара и Ярослава Вишняка не нашли возможности взятия ворот.
Украинская Премьер-лига
8-й тур, 24 сентября
Металлист 1925 – Колос – 0:0
Видеообзор матча
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