Украинский клуб Артур Мьюзик занял 7-е место в Кубке чемпионов мира 2023

В Кубке чемпионов мира 2023 по пляжному футболу приняли участие 24 команды, в том числе украинские «Артур Мьюзик» (Киев) и «Выбор» (Днепр).

Команда «Артур Мьюзик» заняла второе место в группе Е и вышла в 1/8 финала, где турнирная судьба свела ее с «Выбором» (6:4).

«Выбор» закончил выступления в Кубке чемпионов мира 2023, а «Артур Мьюзик» вышел в четвертьфинал, где проиграл латвийскому клубу «Рига» (3:5).

В дальнейшем украинцы попали в плей-офф за 5–8 места, где в полуфинале встретились с немецким Real Munster (5:6).

В итоге в розыгрыше Кубка чемпионов мира 2023 в Италии «Артур Мьюзик» занял 7-е место.

Пляжный футбол

Кубок чемпионов мира 2023. Мужчины

Группа Е

26.09. Выбор (Украина) – Болонья (Италия) – 6:2

27.09. Марсель (Франция) – Выбор (Украина) – 2:5

28.09. Выбор (Украина) – Маццарон (Испания) – 2:6

Группа F

26.09. Пафос (Кипр) – Артур Мьюзик (Украина) – 5:6

27.09. Артур Мьюзик (Украина) – Cali BSC (США) – 7:6

28.09. Barra de Santiago (Сальвадор) – Артур Мьюзик (Украина) – 2:3

1/8 финала

Артур Мьюзик (Украина) – Выбор (Украина) – 6:4

1/4 финала

30.09. Артур Мьюзик (Украина) – Рига (Латвия) – 3:5

За 5–8 места

30.09. Real Munster (Германия) – Артур Мьюзик (Украина) – 6:5

Матч за 7–8 места