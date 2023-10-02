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Пляжный футбол
02 октября 2023, 03:19 | Обновлено 02 октября 2023, 03:44
19
0

Украинский клуб Артур Мьюзик занял 7-е место в Кубке чемпионов мира 2023

Клуб «Выбор» из Днепра завершил выступления на стадии 1/8 финала

02 октября 2023, 03:19 | Обновлено 02 октября 2023, 03:44
19
0
Украинский клуб Артур Мьюзик занял 7-е место в Кубке чемпионов мира 2023
BSWW

В Кубке чемпионов мира 2023 по пляжному футболу приняли участие 24 команды, в том числе украинские «Артур Мьюзик» (Киев) и «Выбор» (Днепр).

Команда «Артур Мьюзик» заняла второе место в группе Е и вышла в 1/8 финала, где турнирная судьба свела ее с «Выбором» (6:4).

«Выбор» закончил выступления в Кубке чемпионов мира 2023, а «Артур Мьюзик» вышел в четвертьфинал, где проиграл латвийскому клубу «Рига» (3:5).

В дальнейшем украинцы попали в плей-офф за 5–8 места, где в полуфинале встретились с немецким Real Munster (5:6).

В итоге в розыгрыше Кубка чемпионов мира 2023 в Италии «Артур Мьюзик» занял 7-е место.

Пляжный футбол

Кубок чемпионов мира 2023. Мужчины

Группа Е

  • 26.09. Выбор (Украина) – Болонья (Италия) – 6:2
  • 27.09. Марсель (Франция) – Выбор (Украина) – 2:5
  • 28.09. Выбор (Украина) – Маццарон (Испания) – 2:6

Группа F

  • 26.09. Пафос (Кипр) – Артур Мьюзик (Украина) – 5:6
  • 27.09. Артур Мьюзик (Украина) – Cali BSC (США) – 7:6
  • 28.09. Barra de Santiago (Сальвадор) – Артур Мьюзик (Украина) – 2:3

1/8 финала

  • Артур Мьюзик (Украина) – Выбор (Украина) – 6:4

1/4 финала

  • 30.09. Артур Мьюзик (Украина) – Рига (Латвия) – 3:5

За 58 места

  • 30.09. Real Munster (Германия) – Артур Мьюзик (Украина) – 6:5

Матч за 7–8 места

  • 01.10. Артур Мьюзик (Украина) – Уэльва (Испания) – 5:2
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пляжный футбол Артур Мьюзик Выбор Днепр
Источник Украинская ассоциация футбола
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