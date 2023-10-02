Украинский клуб Артур Мьюзик занял 7-е место в Кубке чемпионов мира 2023
Клуб «Выбор» из Днепра завершил выступления на стадии 1/8 финала
В Кубке чемпионов мира 2023 по пляжному футболу приняли участие 24 команды, в том числе украинские «Артур Мьюзик» (Киев) и «Выбор» (Днепр).
Команда «Артур Мьюзик» заняла второе место в группе Е и вышла в 1/8 финала, где турнирная судьба свела ее с «Выбором» (6:4).
«Выбор» закончил выступления в Кубке чемпионов мира 2023, а «Артур Мьюзик» вышел в четвертьфинал, где проиграл латвийскому клубу «Рига» (3:5).
В дальнейшем украинцы попали в плей-офф за 5–8 места, где в полуфинале встретились с немецким Real Munster (5:6).
В итоге в розыгрыше Кубка чемпионов мира 2023 в Италии «Артур Мьюзик» занял 7-е место.
Пляжный футбол
Кубок чемпионов мира 2023. Мужчины
Группа Е
- 26.09. Выбор (Украина) – Болонья (Италия) – 6:2
- 27.09. Марсель (Франция) – Выбор (Украина) – 2:5
- 28.09. Выбор (Украина) – Маццарон (Испания) – 2:6
Группа F
- 26.09. Пафос (Кипр) – Артур Мьюзик (Украина) – 5:6
- 27.09. Артур Мьюзик (Украина) – Cali BSC (США) – 7:6
- 28.09. Barra de Santiago (Сальвадор) – Артур Мьюзик (Украина) – 2:3
1/8 финала
- Артур Мьюзик (Украина) – Выбор (Украина) – 6:4
1/4 финала
- 30.09. Артур Мьюзик (Украина) – Рига (Латвия) – 3:5
За 5–8 места
- 30.09. Real Munster (Германия) – Артур Мьюзик (Украина) – 6:5
Матч за 7–8 места
- 01.10. Артур Мьюзик (Украина) – Уэльва (Испания) – 5:2
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