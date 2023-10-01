Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

В этот уик-энд проходит 9-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Ворсклы» (1:2), однако сохранил лидерство. Горняки после 9 матчей имеют 18 очков.

Второе место удерживает «Кривбасс» (17 баллов), который упустил шанс стать лидером и проиграл «Руху» (1:3).

«Динамо» после победы над «Александрией» (4:2) вышло на 5-е место, имея 15 очков из 18 возможных. Киевляне с тремя играми в запасе являются скрытыми лидерами, если считать потерянные очки.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 9-го тура находятся «Верес», «Заря» (по 6 баллов) и «Минай» (3 пункта).

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🏆 УПЛ. 9-й тур, 30 сентября – 2 октября

🔹 30.09. 15:00. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 30.09. 17:00. Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 1:2

– 1:2 🔹 30.09. 19:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 0:0

🔹 01.10. 13:00. Минай – Оболонь Киев – 0:1

– 0:1 🔹 01.10. 15:00. Кривбасс – Рух Львов – 1:3

– 1:3 🔹 01.10. 17:00. Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 0:0

🔹 01.10. 19:00. Динамо Киев Александрия – 4:2

Александрия – 4:2 🔹 02.10. 17:00. Днепр-1 – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица УПЛ