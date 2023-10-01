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  4. Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 23:00 | Обновлено 01 октября 2023, 23:19
1070
4

Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс

Внизу турнирной таблицы находятся «Верес», «Заря» и «Минай»

01 октября 2023, 23:00 | Обновлено 01 октября 2023, 23:19
1070
4
Турнирная таблица УПЛ. Динамо приблизилось к лидерам, Кривбасс упустил шанс
УПЛ

В этот уик-энд проходит 9-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Ворсклы» (1:2), однако сохранил лидерство. Горняки после 9 матчей имеют 18 очков.

Второе место удерживает «Кривбасс» (17 баллов), который упустил шанс стать лидером и проиграл «Руху» (1:3).

«Динамо» после победы над «Александрией» (4:2) вышло на 5-е место, имея 15 очков из 18 возможных. Киевляне с тремя играми в запасе являются скрытыми лидерами, если считать потерянные очки.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 9-го тура находятся «Верес», «Заря» (по 6 баллов) и «Минай» (3 пункта).

🏆 УПЛ. 9-й тур, 30 сентября – 2 октября

  • 🔹 30.09. 15:00. Верес Ровно – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 🔹 30.09. 17:00. Шахтер Донецк – Ворскла Полтава – 1:2
  • 🔹 30.09. 19:00. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 0:0
  • 🔹 01.10. 13:00. Минай – Оболонь Киев – 0:1
  • 🔹 01.10. 15:00. Кривбасс – Рух Львов – 1:3
  • 🔹 01.10. 17:00. Колос Ковалевка – Полесье Житомир – 0:0
  • 🔹 01.10. 19:00. Динамо Киев Александрия – 4:2
  • 🔹 02.10. 17:00. Днепр-1 – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица УПЛ

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу выбор редакции статистические расклады Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Вже можно говорити , що Шахтар четвертий ? Чи ще трохи зарано?
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-1
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zhyr
За пропущеними виходить, що гірше за Динамо захист лише в Миная і десь приблизно на тому ж рівні Ворскла і Олександрія. Вже б краще з молодіжки когось ставили, гірше не буде.
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-3
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