Источник: Арсенал готовит новый контракт для Зинченко
Лондонский клуб готов начать переговоры о новом трудовом соглашении с украинцем
Лондонский «Арсенал» готов начать переговоры с украинским легионером Александром Зинченко о прологнации контракта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, новое трудовое соглашение будет действовать до 2028 года.
Отметим, что Зинченко стал игроком «Арсенала» летом 2022-го за 35 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.
На счету 26-летнего игрока 41 матч за «Арсенал», 1 забитый гол и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 42 миллиона евро.
В субботу «Арсенала» уверенно переиграл «Борнмут», Зинченко отыграл 69 минут.
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