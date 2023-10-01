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Англия
01 октября 2023, 13:15 | Обновлено 01 октября 2023, 13:26
1033
0

Источник: Арсенал готовит новый контракт для Зинченко

Лондонский клуб готов начать переговоры о новом трудовом соглашении с украинцем

01 октября 2023, 13:15 | Обновлено 01 октября 2023, 13:26
1033
0
Источник: Арсенал готовит новый контракт для Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» готов начать переговоры с украинским легионером Александром Зинченко о прологнации контракта. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, новое трудовое соглашение будет действовать до 2028 года.

Отметим, что Зинченко стал игроком «Арсенала» летом 2022-го за 35 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт.

На счету 26-летнего игрока 41 матч за «Арсенал», 1 забитый гол и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 42 миллиона евро.

В субботу «Арсенала» уверенно переиграл «Борнмут», Зинченко отыграл 69 минут.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Николо Скира продление контракта
Источник Twitter
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