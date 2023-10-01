Англия01 октября 2023, 00:43 |
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Борнмут – Арсенал – 0:4. Забарный разгромно проиграл Зинченко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура АПЛ
01 октября 2023, 00:43 |
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30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».
Украинские футболисты Илья Забарный («Борнмут») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут. Илья отыграл весь поединок, а Александр был заменен на Такехиро Томиясу на 69-й минуте.
АПЛ. 7-й тур. 30 сентября
Борнмут – Арсенал – 0:4
Голы: Сака, 17, Эдегор, 44, Хаверц, 53, Уайт, 90+3
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Бен Уайт (Арсенал).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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