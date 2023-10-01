30 сентября состоялся матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».

Украинские футболисты Илья Забарный («Борнмут») и Александр Зинченко («Арсенал») вышли на поле с первых минут. Илья отыграл весь поединок, а Александр был заменен на Такехиро Томиясу на 69-й минуте.

АПЛ. 7-й тур. 30 сентября

Борнмут – Арсенал – 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 44, Хаверц, 53, Уайт, 90+3