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Чемпионат Англии
Борнмут
30.09.2023 17:00 – 56 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:15
1967
1

Борнмут – Арсенал. Забарный и Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 30 сентября в 17:00 по Киеву

30 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:15
1967
1
Борнмут – Арсенал. Забарный и Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

30 сентября пройдет матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Время начала встречи 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Борнмут Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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avk2307
2-0 Арсенал уже при довольно равной игре
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