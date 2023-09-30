Англия30 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:15
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Борнмут – Арсенал. Забарный и Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 30 сентября в 17:00 по Киеву
30 сентября 2023, 17:00 | Обновлено 30 сентября 2023, 17:15
1967
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30 сентября пройдет матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Время начала встречи 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Арсенал).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Мартин Эдегор (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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