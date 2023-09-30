30 сентября пройдет матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Время начала встречи 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция