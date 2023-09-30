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Борнмут
30.09.2023 17:00 – FT 0 : 4
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30 сентября 2023, 19:07 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:12
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Манчестер Сити впервые проиграл, Арсенал Зинченко победил Борнмут Забарного

Завершились шесть матчей 7-го тура АПЛ

30 сентября 2023, 19:07 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:12
918
0
Манчестер Сити впервые проиграл, Арсенал Зинченко победил Борнмут Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 сентября, прошли матчи 7-го тура английской Премьер-лиги.

В украинском дерби лондонский «Арсенал» Александра Зинченко разгромил на выезде «Борнмут» Ильи Забарного. Забарный отыграл весь матч, а Зинченко был заменен на 69-й минуте.

В другом матче, с участием украинца «Эвертон» проиграл дома новичку АПЛ «Лутон Тауну», а защитник ирисок Виталий Миколенко провел полный матч.

Сенсационно в этом туре потеряли очки два манчестерских клуба, «Юнайтед», который продолжает буксовать на старте сезона, проиграл дома «Кристалл Пэлас», а «Сити» в выездном противостоянии уступил «Вулвергемптону» 1:2. Это первое поражение подопечных Гвардиолы в этом сезоне и в случае победы – «Ливерпуль» возглавит турнирную таблицу.

Убедительные триумфы одержали «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Чемпионат Англии по футболу. 7-й тур. 30 сентября

Борнмут – Арсенал – 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 44 (п.), Гаверц, 53, Уайт, 90+3.

Вест Хэм – Шеффилд – 2:0

Голы: Боуэн, 24, Соучек, 37.

Вулвергемптон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Диаш, 13 (автогол), Хван Хи Чхан, 66 – Альваерс, 58.

Эвертон – Лутон Таун – 1:2

Голы: Калвер-Льюин, 45 – Локер, 24, Моррис, 31.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пелес – 0:1

Гол: Андрерсен, 25.

Ньюкасл – Бурнли – 2:0

Голы: Альмирон, 14, Исаак, 76.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Источник Sport.ua
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