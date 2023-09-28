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Чемпионат Англии
Борнмут
30.09.2023 17:00 - : -
Арсенал
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Англия
28 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 28 сентября 2023, 16:46
73
0

Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 сентября в 17:00 по Киеву

28 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 28 сентября 2023, 16:46
73
0
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября на «Виталити» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда в позапрошлом сезоне завоевала право вернуться из Чемпионшипа под руководством Паркера. А в 2022/2023, уже в АПЛ, с назначенным примерно год назад Гари О'Нилом, набрали достаточно очков, чтобы без особенной нервотрепки выжить. Но и с этим специалистом тоже расстались сразу после завершения того чемпионата, и быстро назначили Андони Ираолу. Пока что и с баском получается достаточно активно набирать очки. Да, были поражения, но от сильных, Ливерпуля и Тоттенхэма, но с менее статусными, но крепкими, Вест Хэмом, Брентфордом и даже Челси, оформляли ничьи. Но Брайтону потом уступили 1:3, а в среду потратили силы в кубке, борясь со Сток Сити.

Арсенал

Клуб сам поднял себе уровень претензий долгожданным прыжком на второе место в Премьер-Лиге. Прежде всего, получилось наконец-то вернуться в Лигу чемпионов. И там англичане начинали, на кураже сумев разгромить ПСВ, с которым играли год назад, в Лиге Европы. Параллельно был неплохой старт на внутренней арене. Вырвали победу в Суперкубке Англии у Манчестер Сити, правда, есть ощущение, что горожанам этот турнир уже давно не интересен. Важнее было удачно стартовать в Премьер-Лиге, и это, в целом, получилось. Только поздний гол Фулхэма стоил двух очков, закончили вничью. В прошлое воскресенье было принципиальнейшее дерби Северного Лондона с Тоттенхэмом - и там между собой противники сыграли 2:2. Да и Брентфорд в Кубке Лиги тоже был непрост.

Статистика личных встреч

Клубы играют с 2015-го года, и Борнмут выиграл только однажды. В прошлом сезоне, вернувшись в АПЛ, вишенки дважды проиграли канонирам.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у вишенок нет шансов. Согласимся, Зинченко и компания сильнее на голову - рекомендуем ставить на то, что тут будет победа канониров при форе -1 забитый гол (коэффициент - 1,84).

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Источник Sport.ua
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