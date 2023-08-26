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Другие новости
26 августа 2023, 10:01 | Обновлено 26 августа 2023, 10:45
558
0

Бех-Романчук взяла серебро ЧМ, Роналду сделал хет-трик, трансфер Коваленко

Главные новости за 25 августа на Sport.ua

26 августа 2023, 10:01 | Обновлено 26 августа 2023, 10:45
558
0
Бех-Романчук взяла серебро ЧМ, Роналду сделал хет-трик, трансфер Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Бех-Романчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 25 августа.

1A. Прыгнула на 15 метров. Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ в тройном прыжке
Юлимар Рохас из Венесуэлы показала результат 15.08 м и стала чемпионкой мира

1B. Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко пробились в финал, Левченко вылетела
Юлия Чумаченко также прекратила борьбу на чемпионате мира

2A. Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
В гостевом матче против команды «Аль-Фатех» Садио Мане оформил дубль

2B. ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Во 2-м туре «Эмирейтс» и «Аджман» устроили зарубу и разошлись миром 4:4

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи
Украинец сменил клуб в Серии А

3B. Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Журналист поделился интересной информацией о гражданстве Таловерова

4A. Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ
Лондонский «Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ

4B. Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты
«Реал» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе три победы из трех

5. ОФИЦИАЛЬНО. Дудник – и.о. главного тренера ЛНЗ
Команда из Черкасс получила временного наставника

6. Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Совладелец «Интера Майами» уверен, что это комплимент для Лионеля и его партнеров

7. Ястремская остановилась за шаг до выхода в основную сетку US Open 2023
В квалификации украинка проиграла матч против Елены-Габриэлы Русе из Румынии

8A. Беринчик vs Игит – идеальный ко-мейн ивент. Швед – серьезное испытание
Без экшна не останемся

8B. Руденко едет тестировать Джареда Андерсона. Шансов мало, но дать бой может
Американец – один из главных проспектов супертяжелого веса

9. Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Норвежец пока недостаточно хорош для Золотого мяча

10. Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
В День независимости Израиль и Дания обогнали Украину в борьбе за 15-е место

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Источник Sport.ua
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