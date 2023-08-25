Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Другие новости
25 августа 2023, 10:00 | Обновлено 25 августа 2023, 10:21
1033
6

Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри

Блогер Sport.ua Игорь Яслик считает, что норвежец пока недостаточно хорош для «Золотого мяча»

25 августа 2023, 10:00 | Обновлено 25 августа 2023, 10:21
1033
6
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Лучше всего разбираются в спорте букмекеры. Не идеально, далеко не идеально. Но они отвечают за свою точку зрения деньгами. В данный момент коэффициенты на то, что Лионель Месси в 2023 году возьмет девятый в карьере «Золотой мяч», болтаются в районе 1,2. А вот на то, что награда достанется Эрлингу Холанду, коэффициент в среднем составляет такие вкусные, но вряд ли достижимые 4,0. Норвежец может себя успокаивать тем, что в 2016 году кэф на победу другого блондина Дональда Трампа над Хиллари Клинтон был еще выше.

Очень похоже, что организаторы церемонии «Золотого мяча» 2022 года знали, что делали, когда вручали награду до чемпионата мира. Учитывая, что именно в Катаре Лионель Месси обрел подлинное и бесспорное величие, то при голосовании где-то в конце декабря Лео наверняка бы забрал приз, а Карим Бензема остался бы ни с чем – забыли бы все его подвиги в «Реале».

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

И вот это очарование, шлейф от которого тянется еще с конца прошлого года, наверняка распространится и на весь 2023 год. Как бы круто ни играл Лионель Месси со старта карьеры в «Интер Майами» (10 голов и один ассист в 7 матчах), но это всего лишь довесок к катарскому Мундиалю. Впрочем, как бы скептически кто ни относился к Кубку лиг, но у этого вроде как полутоварищеского турнира есть свое значение. «Интер Майами», аутсайдер МЛС в данный момент, благодаря успеху в нем квалифицировался в североамериканский аналог Лиги чемпионов. Для этого хватило бы и третьего места, но Лео привел команду к трофею. Это как-то побольше весит, чем успех в арабской Лиге чемпионов, где в августе феерил Криштиану Роналду.

У Лионеля Месси и его португальского конкурента хватало спорных «Золотых мячей». Но речь сейчас не о тех, чья волшебная эпоха завершается. А об одном из тех, кто должен их заменить.

О мнении букмекеров вы уже прочитали, но ведь очевидно, что многие видят обладателем «Золотого мяча» 2023 года Эрлинга Холанда. И приведут в его пользу десятки аргументов в виде голов. 54 гола в 57 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. 36 голов в прошлом сезоне АПЛ – это уже исторический рекорд лиги. А в нынешнем сезоне уже и «Бернли» от 23-летнего норвежца получил парочку мячей.

Цифры фантастические. Даже Криштиану Роналду в АПЛ столько не забивал. Но есть нюансы. Если взять решающие матчи, то окажется, что Эрлинг Холанд в них не блистал от слова «совсем». Матчей этих можно выделить восемь: полуфиналы против «Реала» и финал с «Интером» в Лиге чемпионов, полуфинал и финал Кубка Англии, три суперкубковых поединка (свежий против «Севильи», а также два английских). И вот в них Эрлинг Холанд не забил ни одного гола и вообще не отметился результативными действиями. А в трех даже в створ ухитрился ни разу не попасть. Слабовато для лучшего игрока планеты, не правда ли?!

Не собираюсь утверждать, что Эрлинг Холанд набил статистику исключительно на аутсайдерах и середняках, потому что это будет неправдой. И даже аутсайдерам и середнякам нужно еще забить, а речь идет об АПЛ – лучшей лиге мира, в которой каждый гол весит больше, чем в любом другом чемпионате.

Но все-таки подлинно лучший игрок должен быть лидером в решающих матчах. Или тащить свою не звездную сборную. А Эрлинг Холанд пока не играл на крупных турнирах, хотя на Евро уже выступают 24 команды. И, кстати, осенняя часть отбора к чемпионату Европы 2024 года выглядит последним шансом 23-летнего форварда набить много вистов. А там сборной Норвегии будет очень трудно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Родри и Кевин де Брюйне (слева направо)

Если бы «Золотой мяч» 2023 года вручали игроку «Манчестер Сити», то Эрлинг Холанд мог бы и это голосование не выиграть. За заслуги и стабильно высокий уровень на протяжении многих лет награды достойны Кевин де Брюйне (увы, снова получивший серьезную травму), Бернарду Силва или даже ушедший в «Барселону» Илкай Гюндоган.

А есть еще один скрытый кандидат, который в 2023 году выиграл даже больше, чем его партнеры по «Манчестер Сити». Речь о победителе Лиги наций Родри, который сразу после финала Лиги чемпионов отыграл полноценные 210 минут в «Финале четырех» упомянутого турнира для сборных за Испанию.

Представить в роли обладателя «Золотого мяча» футболиста с функционалом даже праймового Серхио Бускетса невозможно. Но Родри с весны выглядит как раз заметно усовершенствованной версией Бускетса, которая еще и начала забивать. Родри красиво поразил ворота «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, открыв счет в противостоянии, а его гол «Интеру» весит больше, чем пента-трик Холанда в матче с «Лейпцигом». Стоит отметить, что испанский полузащитник и нынешний сезон начал результативно – один гол и два ассиста в четырех матчах.

Игорь ЯСЛИК

По теме:
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
статьи эксклюзив Эрлинг Холанд Лионель Месси Родри Кевин де Брюйне
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Футбол | 24 августа 2023, 15:43 9
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина

Причиной являются проблемы, возникшие со здоровьем у футболиста

Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Футбол | 24 августа 2023, 14:22 14
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси

Об этом сообщает официальный сайт клуба

Стали известны все полуфиналисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме
Теннис | 25.08.2023, 07:35
Стали известны все полуфиналисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме
Стали известны все полуфиналисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме
Экс-игрок сборной Украины может войти в тренерский штаб Дулуба
Футбол | 24.08.2023, 23:17
Экс-игрок сборной Украины может войти в тренерский штаб Дулуба
Экс-игрок сборной Украины может войти в тренерский штаб Дулуба
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Футбол | 24.08.2023, 13:40
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aka_MIK
Посмотрел все голы Холланда за Мансити - красивых среди них раз-два и обчелся, в основном первый добежал ножку-голову подставил. Да, эффективно,  но как на лучшего игрока мира пока не тянет
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
fly
Хотя Шейхи может Мбапе уже купли мяч что б он не уходил. 
Ответить
0
fly
Нуу.. Холонд может и не тянет с выиграшем ЛЧ и АПЛ и лучшим бомбардиром в них. Но у
Месси с другой стороны за год только ЧМ. Да шикарное выступление, но на этом все. Чемпионат фтранции - сезон никакой провел. США  рассматривать это всеравно что рассматривать чимпионат Катара.
Ответить
0
jugulator
Лионель Месси в 2023 году возьмет девятый в карьере «Золотой мяч»
Видимо, сразу два получит, так как сейчас у него их семь.
Ответить
0
Умник
Сделайте гному уже ожерелье с них.
Он перешел в дом престарелых какой золотой мяч.
Если Эрлинг вынес Апл.
Гном в апл максимум бы до ворот добежал.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 10
Футбол
ВИДЕО. Усик станцевал на открытой тренировке перед боем с Дюбуа
ВИДЕО. Усик станцевал на открытой тренировке перед боем с Дюбуа
23.08.2023, 23:59 6
Бокс
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
23.08.2023, 21:11 4
Футбол
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
24.08.2023, 22:02 133
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
24.08.2023, 23:28 23
Футбол
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
7 красоток-спутниц футболистов, которые прибыли покорять АПЛ
23.08.2023, 17:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем