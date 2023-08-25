Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри

Лучше всего разбираются в спорте букмекеры. Не идеально, далеко не идеально. Но они отвечают за свою точку зрения деньгами. В данный момент коэффициенты на то, что Лионель Месси в 2023 году возьмет девятый в карьере «Золотой мяч», болтаются в районе 1,2. А вот на то, что награда достанется Эрлингу Холанду, коэффициент в среднем составляет такие вкусные, но вряд ли достижимые 4,0. Норвежец может себя успокаивать тем, что в 2016 году кэф на победу другого блондина Дональда Трампа над Хиллари Клинтон был еще выше.

Очень похоже, что организаторы церемонии «Золотого мяча» 2022 года знали, что делали, когда вручали награду до чемпионата мира. Учитывая, что именно в Катаре Лионель Месси обрел подлинное и бесспорное величие, то при голосовании где-то в конце декабря Лео наверняка бы забрал приз, а Карим Бензема остался бы ни с чем – забыли бы все его подвиги в «Реале».

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

И вот это очарование, шлейф от которого тянется еще с конца прошлого года, наверняка распространится и на весь 2023 год. Как бы круто ни играл Лионель Месси со старта карьеры в «Интер Майами» (10 голов и один ассист в 7 матчах), но это всего лишь довесок к катарскому Мундиалю. Впрочем, как бы скептически кто ни относился к Кубку лиг, но у этого вроде как полутоварищеского турнира есть свое значение. «Интер Майами», аутсайдер МЛС в данный момент, благодаря успеху в нем квалифицировался в североамериканский аналог Лиги чемпионов. Для этого хватило бы и третьего места, но Лео привел команду к трофею. Это как-то побольше весит, чем успех в арабской Лиге чемпионов, где в августе феерил Криштиану Роналду.

У Лионеля Месси и его португальского конкурента хватало спорных «Золотых мячей». Но речь сейчас не о тех, чья волшебная эпоха завершается. А об одном из тех, кто должен их заменить.

О мнении букмекеров вы уже прочитали, но ведь очевидно, что многие видят обладателем «Золотого мяча» 2023 года Эрлинга Холанда. И приведут в его пользу десятки аргументов в виде голов. 54 гола в 57 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. 36 голов в прошлом сезоне АПЛ – это уже исторический рекорд лиги. А в нынешнем сезоне уже и «Бернли» от 23-летнего норвежца получил парочку мячей.

Цифры фантастические. Даже Криштиану Роналду в АПЛ столько не забивал. Но есть нюансы. Если взять решающие матчи, то окажется, что Эрлинг Холанд в них не блистал от слова «совсем». Матчей этих можно выделить восемь: полуфиналы против «Реала» и финал с «Интером» в Лиге чемпионов, полуфинал и финал Кубка Англии, три суперкубковых поединка (свежий против «Севильи», а также два английских). И вот в них Эрлинг Холанд не забил ни одного гола и вообще не отметился результативными действиями. А в трех даже в створ ухитрился ни разу не попасть. Слабовато для лучшего игрока планеты, не правда ли?!

Не собираюсь утверждать, что Эрлинг Холанд набил статистику исключительно на аутсайдерах и середняках, потому что это будет неправдой. И даже аутсайдерам и середнякам нужно еще забить, а речь идет об АПЛ – лучшей лиге мира, в которой каждый гол весит больше, чем в любом другом чемпионате.

Но все-таки подлинно лучший игрок должен быть лидером в решающих матчах. Или тащить свою не звездную сборную. А Эрлинг Холанд пока не играл на крупных турнирах, хотя на Евро уже выступают 24 команды. И, кстати, осенняя часть отбора к чемпионату Европы 2024 года выглядит последним шансом 23-летнего форварда набить много вистов. А там сборной Норвегии будет очень трудно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Родри и Кевин де Брюйне (слева направо)

Если бы «Золотой мяч» 2023 года вручали игроку «Манчестер Сити», то Эрлинг Холанд мог бы и это голосование не выиграть. За заслуги и стабильно высокий уровень на протяжении многих лет награды достойны Кевин де Брюйне (увы, снова получивший серьезную травму), Бернарду Силва или даже ушедший в «Барселону» Илкай Гюндоган.

А есть еще один скрытый кандидат, который в 2023 году выиграл даже больше, чем его партнеры по «Манчестер Сити». Речь о победителе Лиги наций Родри, который сразу после финала Лиги чемпионов отыграл полноценные 210 минут в «Финале четырех» упомянутого турнира для сборных за Испанию.

Представить в роли обладателя «Золотого мяча» футболиста с функционалом даже праймового Серхио Бускетса невозможно. Но Родри с весны выглядит как раз заметно усовершенствованной версией Бускетса, которая еще и начала забивать. Родри красиво поразил ворота «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов, открыв счет в противостоянии, а его гол «Интеру» весит больше, чем пента-трик Холанда в матче с «Лейпцигом». Стоит отметить, что испанский полузащитник и нынешний сезон начал результативно – один гол и два ассиста в четырех матчах.

Игорь ЯСЛИК