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Лига чемпионов
25 августа 2023, 16:00 | Обновлено 25 августа 2023, 16:55
1272
14

Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках

В День независимости Израиль и Дания обогнали Украину в борьбе за 15-е место

25 августа 2023, 16:00 | Обновлено 25 августа 2023, 16:55
1272
14
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
ФК Динамо

​В мид-уик начался 4-й раунд квалификации еврокубков, и в День независимости произошли неприятные для Украины изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В Лиге конференций киевское «Динамо» проиграло турецкому «Бешикташу» (2:3), «Днепр-1» добился ничьей против «Спартака» из Трнавы (1:1). В Лиге Европы «Заря» пропустила в конце два гола от «Славии» из Праги (0:2).

Клубы Украины с одной ничьей и двумя поражениями прибавили всего +0.100 за неделю и имеют 25.400 балла. Это привело к потере двух мест и падению на 17-ю позицию в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 1.500 и находится на 36-м месте (среди 55 стран).

Израиль (25.500) и Дания (25.450) обогнали Украину в борьбе за 15-е место. Хоть перевес пока символический, но тенденция постоянного падения очень настораживает.

Если Украина не попадет в топ-15 по итогам сезона, то останется лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Сезонные коэффициенты в борьбе за топ-15

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк Заря Луганск Славия Прага выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций Динамо - Бешикташ Славия - Заря Спартак Трнава - Днепр-1
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Віктор Коробка
У нас за 19-20 роки кеф 7,2, а за 20-21 - 6,8. Через 2 роки, коли ці кефи відмінусуються, а наберемо ми в цьому та наступному році набагато меньше, то можемо опинитися на 25-30-му місці. Так що 17-те - це ще непогано.
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+5
Олег Мандрівник
Пока война кому играть? После нашей победы за пару сезонов опять вверх пойдём
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
ss2000
В нынешних условиях и 4 клуба для нас много .
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+1
Soyer
Закончатся сладкие времена прошлого
Возможно дойдет,что проблема начинается с детских академий
И тогда начнется новая история украинского футбола
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0
PUMA
Кто бы что не говорил,но реальные очки в этом сезоне могло взять только ДК в Лиге Конфиренций.
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
DK1961
Шахтер, играя, сколько очков принесет в копилку? Молчали бы лучше, любители бывшей "восточной барселоны"... А так, согласен - при такой игре нам и 4-х клубов много
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-4
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ss2000
Шахтер еще не играя даже , принес в копилку больше очков чем 4 клуба за 11 матчей .
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-5
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