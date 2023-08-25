Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках

​В мид-уик начался 4-й раунд квалификации еврокубков, и в День независимости произошли неприятные для Украины изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В Лиге конференций киевское «Динамо» проиграло турецкому «Бешикташу» (2:3), «Днепр-1» добился ничьей против «Спартака» из Трнавы (1:1). В Лиге Европы «Заря» пропустила в конце два гола от «Славии» из Праги (0:2).

Клубы Украины с одной ничьей и двумя поражениями прибавили всего +0.100 за неделю и имеют 25.400 балла. Это привело к потере двух мест и падению на 17-ю позицию в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 1.500 и находится на 36-м месте (среди 55 стран).

Израиль (25.500) и Дания (25.450) обогнали Украину в борьбе за 15-е место. Хоть перевес пока символический, но тенденция постоянного падения очень настораживает.

Если Украина не попадет в топ-15 по итогам сезона, то останется лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Сезонные коэффициенты в борьбе за топ-15

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)