ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте

Знаменитый испанский півхисник Андрес Иньеста забил первый гол за клуб «Эмірейтс» в чемпионате ОАЭ.

39-летний легендарный футболист отметился на 90+4-й минуте с пенальти в сверхрезультативном матче с командой «Аджман».

Счет стал 4:3 в пользу команды испанца. Однако соперник смог сравнять счет с пенальти на 90+15 минуте.

В итоге в матче 2-го тура чемпионата ОАЭ зафиксирована ничья 4:4.

❗️ ВИДЕО: Первый гол Иньесты за Эмирейтс