Другие новости25 августа 2023, 22:37 | Обновлено 25 августа 2023, 22:47
202
2
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Во 2-м туре «Эмирейтс» и «Аджман» устроили зарубу и разошлись миром 4:4
25 августа 2023, 22:37 | Обновлено 25 августа 2023, 22:47
202
2
Знаменитый испанский півхисник Андрес Иньеста забил первый гол за клуб «Эмірейтс» в чемпионате ОАЭ.
39-летний легендарный футболист отметился на 90+4-й минуте с пенальти в сверхрезультативном матче с командой «Аджман».
Счет стал 4:3 в пользу команды испанца. Однако соперник смог сравнять счет с пенальти на 90+15 минуте.
В итоге в матче 2-го тура чемпионата ОАЭ зафиксирована ничья 4:4.
❗️ ВИДЕО: Первый гол Иньесты за Эмирейтс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 августа 2023, 15:18 14
Украинец сменил клуб в Серии А
Волейбол | 25 августа 2023, 12:45 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 25.08.2023, 16:00
Футбол | 25.08.2023, 19:08
Футбол | 25.08.2023, 12:10
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
даже не верится что он до сих пор пылит. хотя почти ровесник Гнома
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2023, 23:28 26
24.08.2023, 15:43 9
23.08.2023, 20:15 13
25.08.2023, 10:00 44
23.08.2023, 22:34
23.08.2023, 21:34 77
25.08.2023, 06:15 1
24.08.2023, 04:46 4