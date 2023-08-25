Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Другие новости
25 августа 2023, 22:37 | Обновлено 25 августа 2023, 22:47
202
2

ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте

Во 2-м туре «Эмирейтс» и «Аджман» устроили зарубу и разошлись миром 4:4

25 августа 2023, 22:37 | Обновлено 25 августа 2023, 22:47
202
2
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Знаменитый испанский півхисник Андрес Иньеста забил первый гол за клуб «Эмірейтс» в чемпионате ОАЭ.

39-летний легендарный футболист отметился на 90+4-й минуте с пенальти в сверхрезультативном матче с командой «Аджман».

Счет стал 4:3 в пользу команды испанца. Однако соперник смог сравнять счет с пенальти на 90+15 минуте.

В итоге в матче 2-го тура чемпионата ОАЭ зафиксирована ничья 4:4.

❗️ ВИДЕО: Первый гол Иньесты за Эмирейтс

По теме:
ВИДЕО. Роналду и Мане забили по голу. Аль-Наср разрывает Аль-Фатех
Копа Судамерикана. Дефенса увезла ничью из Рио, ЛДУ Кито обыграл Сан-Паулу
Кубок Либертадорес. Флуминенсе дома обыграл Олимпию в четвертьфинале
Андрес Иньеста чемпионат ОАЭ по футболу видео голов и обзор Эмирейтс Аджман
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи
Футбол | 25 августа 2023, 15:18 14
ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи
ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи

Украинец сменил клуб в Серии А

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 25 августа 2023, 12:45 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Футбол | 25.08.2023, 16:00
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Кайседо, Райс, Лавия… Почему опорные полузащитники настолько подорожали?
Футбол | 25.08.2023, 19:08
Кайседо, Райс, Лавия… Почему опорные полузащитники настолько подорожали?
Кайседо, Райс, Лавия… Почему опорные полузащитники настолько подорожали?
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Футбол | 25.08.2023, 12:10
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
даже не верится что он до сих пор пылит. хотя почти ровесник Гнома
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
ЛУЧЕСКУ: «С такими ошибками судей – мы чемпионы по отмененным мячам»
24.08.2023, 23:28 26
Футбол
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
24.08.2023, 15:43 9
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
Холанд? Золотой мяч отдадут Месси, а в Сити есть де Брюйне и Родри
25.08.2023, 10:00 44
Футбол
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Выдохнула – идем дальше»
23.08.2023, 22:34
Другие виды
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
25.08.2023, 06:15 1
Бокс
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
Творческий отпуск не затянется? Кучер нужен клубу УПЛ
24.08.2023, 04:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем