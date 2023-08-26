Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Сельты» со счетом 1:0.

На 3-й минуте гол хозяев поля был отменен после просмотра VAR.

После перерыва мадридская команда могла выйти вперед, но Родриго не реализовал пенальти.

Хавбек гостей Джуд Беллингем на последних минутах забил единственный гол в матче.

«Реал» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе три победы из трех (9 очков) на старте сезона.

Ла Лига. 3-й тур, 25 августа

Сельта – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Беллингем, 81

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Джуд Беллингем, 81 мин