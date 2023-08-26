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Чемпионат Испании
Сельта
25.08.2023 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 августа 2023, 00:55 | Обновлено 26 августа 2023, 01:18
279
1

Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты

«Реал» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе три победы из трех

26 августа 2023, 00:55 | Обновлено 26 августа 2023, 01:18
279
1
Беллингем решил исход матча. Реал на выезде выиграл у Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Реал» выиграл у «Сельты» со счетом 1:0.

На 3-й минуте гол хозяев поля был отменен после просмотра VAR.

После перерыва мадридская команда могла выйти вперед, но Родриго не реализовал пенальти.

Хавбек гостей Джуд Беллингем на последних минутах забил единственный гол в матче.

«Реал» упрочил лидерство в турнирной таблице, имея в активе три победы из трех (9 очков) на старте сезона.

Ла Лига. 3-й тур, 25 августа

Сельта – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Беллингем, 81

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Джуд Беллингем, 81 мин

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Джуд Беллингем Сельта - Реал
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Viktor Shuper
у Реала криза якась чи що, просто жахливо грають. тут мала би бути нічия, Сельта як мінімум на гол награла. Реал практично нічим не був кращим. відскочили, що називається
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