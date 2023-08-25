Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»

Совладелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм после очередной победы ответил на заявления о том, что после перехода Лионеля Месси «Интер» Майами играет матчи с «фиксированным» результатом.

«Каждый раз, когда Лео забивает, когда Бускетс отдает одну из этих передач, а Жорди делает ускорения, люди спрашивают: «Это постановка?»

Думаю, это лучший комплимент этим игрокам, потому что они словно в кино. В том, как они играют, и в том, какие они вне поля, прекрасно все. Поэтому их игра вызывает эмоции», – сказал Бекхэм.

Отметим, что после перехода Месси «Интер» Майами пока что выиграл все матчи.