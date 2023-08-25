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Major League Soccer
25 августа 2023, 12:10 | Обновлено 25 августа 2023, 12:26
1889
0

Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»

Совладелец «Интера» Майами уверен, что это комплимент для Лионеля и его партнеров

25 августа 2023, 12:10 | Обновлено 25 августа 2023, 12:26
1889
0
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Совладелец «Интер» Майами Дэвид Бекхэм после очередной победы ответил на заявления о том, что после перехода Лионеля Месси «Интер» Майами играет матчи с «фиксированным» результатом.

«Каждый раз, когда Лео забивает, когда Бускетс отдает одну из этих передач, а Жорди делает ускорения, люди спрашивают: «Это постановка?»

Думаю, это лучший комплимент этим игрокам, потому что они словно в кино. В том, как они играют, и в том, какие они вне поля, прекрасно все. Поэтому их игра вызывает эмоции», – сказал Бекхэм.

Отметим, что после перехода Месси «Интер» Майами пока что выиграл все матчи.

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Дэвид Бекхэм Интер Майами Лионель Месси
Источник Twitter
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