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Челси
25.08.2023 22:00 – FT 3 : 0
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Англия
25 августа 2023, 23:59 | Обновлено 26 августа 2023, 00:13
134
0

Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ

Лондонский «Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ

25 августа 2023, 23:59 | Обновлено 26 августа 2023, 00:13
134
0
Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

В матче 3-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Лутон Таун» со счетом 3:0.

Победу синим принес дубль Рахима Стерлинга (17 и 69 мин). Кроме того, на 75-й минуте отметился Николас Джексон.

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ. «Лутон» находится в хвосте турнирной таблицы, без набранных очков.

В 4-му туре «Челси» 2 сентября дома сыграет против команды «Ноттингем Форест».

АПЛ. 3-й тур, 25 августа

Челси – Лутон Таун – 3:0

Голы: Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75.

❗️ ВИДЕО: Дубль Стерлинга за Челси

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Лутон Таун Рахим Стерлинг Николас Джексон Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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