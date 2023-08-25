Без Мудрика. Дубль Стерлинга принес Челси победу над новичком АПЛ

В матче 3-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Лутон Таун» со счетом 3:0.

Победу синим принес дубль Рахима Стерлинга (17 и 69 мин). Кроме того, на 75-й минуте отметился Николас Джексон.

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ. «Лутон» находится в хвосте турнирной таблицы, без набранных очков.

В 4-му туре «Челси» 2 сентября дома сыграет против команды «Ноттингем Форест».

АПЛ. 3-й тур, 25 августа

Челси – Лутон Таун – 3:0

Голы: Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75.

❗️ ВИДЕО: Дубль Стерлинга за Челси