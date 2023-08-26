Челси – Лутон Таун – 3:0. Дубль Стерлинга. Видео голов и обзор матча
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В матче 3-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Лутон Таун» со счетом 3:0.
Победу синим принес дубль Рахима Стерлинга (17 и 69 мин). Кроме того, на 75-й минуте отметился Николас Джексон. Украинский хавбек синих Михаил Мудрик не попал в заявку на игру из-за травмы.
«Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ. «Лутон» находится в хвосте турнирной таблицы, без набранных очков. В 4-му туре «Челси» 2 сентября дома сыграет против команды «Ноттингем Форест».
АПЛ. 3-й тур, 25 августа
Челси – Лутон Таун – 3:0
Голы: Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75.
Видеообзор матча
События матча
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