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Челси
25.08.2023 22:00 – FT 3 : 0
Лутон Таун
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Англия
26 августа 2023, 01:25 | Обновлено 26 августа 2023, 01:48
31
0

Челси – Лутон Таун – 3:0. Дубль Стерлинга. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура АПЛ

26 августа 2023, 01:25 | Обновлено 26 августа 2023, 01:48
31
0
Челси – Лутон Таун – 3:0. Дубль Стерлинга. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

В матче 3-го тура АПЛ «Челси» на своем поле разгромил «Лутон Таун» со счетом 3:0.

Победу синим принес дубль Рахима Стерлинга (17 и 69 мин). Кроме того, на 75-й минуте отметился Николас Джексон. Украинский хавбек синих Михаил Мудрик не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Челси» набрал 4 очка и занимает 8-е место в АПЛ. «Лутон» находится в хвосте турнирной таблицы, без набранных очков. В 4-му туре «Челси» 2 сентября дома сыграет против команды «Ноттингем Форест».

АПЛ. 3-й тур, 25 августа

Челси – Лутон Таун – 3:0

Голы: Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75.

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
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Источник Sport.ua
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