Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
25.08.2023 22:00 - : -
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 августа 2023, 03:59 | Обновлено 25 августа 2023, 04:10
25
0

Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа в 22:00 матч чемпионата Англии

25 августа 2023, 03:59 | Обновлено 25 августа 2023, 04:10
25
0
Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В пятницу, 25 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Лутон Таун».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 14 место, имея 1 очко. «Лутон Таун» на 17 позиции с нулем набранных пунктов после одного матча.

Ранее, напомним, сообщалось, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил повреждение. С большой долей вероятности он пропустит матч с «Лутон Таун».

Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ТРОССАРД: «Арсенал способен бросить вызов Ман Сити»
Шеффилд Юнайтед может арендовать форварда Манчестер Юнайтед
Малиновским интересовались два клуба АПЛ
смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Лутон Таун Челси - Лутон Таун
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 24 августа 2023, 06:15 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа

Украинский бокс проведет защиту поясов вечером 26 августа во Вроцлаве

Результаты Q4 Лиги Европы. Аякс и Олимпиакос – на высоте, победа Таловерова
Футбол | 25 августа 2023, 00:45 0
Результаты Q4 Лиги Европы. Аякс и Олимпиакос – на высоте, победа Таловерова
Результаты Q4 Лиги Европы. Аякс и Олимпиакос – на высоте, победа Таловерова

24 августа состоялись поединки 4-го раунда квалификации второго еврокубка

Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Футбол | 24.08.2023, 18:55
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Без Ярмоленко. Динамо огласило состав на матч с Бешикташем
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Волейбол | 24.08.2023, 20:05
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
Украина уступила Польше в заключительном матче группового этапа
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
Футбол | 24.08.2023, 07:00
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
Что случилось? Мудрик пропустил тренировку Челси
23.08.2023, 13:53 14
Футбол
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
Усик vs Дюбуа: поединок, который не будет легкой прогулкой для чемпиона
23.08.2023, 07:30 3
Бокс
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
Эффект Месси. Фаны Майами забавно отреагировали на вызов Кривцова в сборную
23.08.2023, 07:20 7
Футбол
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
23.08.2023, 14:35 10
Футбол
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
Наконец-то договорились: Назарий Русин перейдет в Сандерленд
24.08.2023, 13:40 16
Футбол
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
Обладатель Золотого мяча не нужен в Аравии?
23.08.2023, 21:11 4
Футбол
ВИДЕО. Усик станцевал на открытой тренировке перед боем с Дюбуа
ВИДЕО. Усик станцевал на открытой тренировке перед боем с Дюбуа
23.08.2023, 23:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем