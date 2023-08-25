Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа в 22:00 матч чемпионата Англии
В пятницу, 25 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Лутон Таун».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 14 место, имея 1 очко. «Лутон Таун» на 17 позиции с нулем набранных пунктов после одного матча.
Ранее, напомним, сообщалось, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил повреждение. С большой долей вероятности он пропустит матч с «Лутон Таун».
Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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