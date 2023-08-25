В пятницу, 25 августа, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Лутон Таун».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 14 место, имея 1 очко. «Лутон Таун» на 17 позиции с нулем набранных пунктов после одного матча.

Ранее, напомним, сообщалось, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получил повреждение. С большой долей вероятности он пропустит матч с «Лутон Таун».

Челси – Лутон Таун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция