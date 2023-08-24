Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Об этом сообщает официальный сайт клуба
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил травму во время одной из тренировок команды на этой неделе, сообщает официальный сайт клубу.
22-летний игрок уже приступил к реабилитации от повреждения. Клубные врачи «Челси» оценили травму, но пока не назвали сроки восстановления. Также остается загадкой характер травмы украинца.
В этом сезоне Михаил выходил на поле в обоих стартовых турах Английской Премьер-лиги, но суммарно провел на поле всего 53 минуты: 8 минут против «Ливерпуля» и 45 минут против «Вест Хэма».
An update ahead of #CheLut tomorrow evening. ⤵️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023
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