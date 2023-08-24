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  4. Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
Англия
24 августа 2023, 14:22 | Обновлено 24 августа 2023, 14:37
1461
3

Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси

Об этом сообщает официальный сайт клуба

24 августа 2023, 14:22 | Обновлено 24 августа 2023, 14:37
1461
3
Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси
ФК Челсі. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил травму во время одной из тренировок команды на этой неделе, сообщает официальный сайт клубу.

22-летний игрок уже приступил к реабилитации от повреждения. Клубные врачи «Челси» оценили травму, но пока не назвали сроки восстановления. Также остается загадкой характер травмы украинца.

В этом сезоне Михаил выходил на поле в обоих стартовых турах Английской Премьер-лиги, но суммарно провел на поле всего 53 минуты: 8 минут против «Ливерпуля» и 45 минут против «Вест Хэма».

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Михаил Мудрик Челси травма
Источник ФК Челси
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Комментарии 3
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Роман Романченков
Історія Мудрика про те, як бажання не відповідає можливостям...
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0
Vladislav Pohily
Хоча б до матчів збірної відновився.
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0
vitaha33
Варіанти 2:
1. почетіно не хоче ставити в склад, але пояснити чому 70млн не грають важко
2. Найбільш ймовірний - до закінчення трансверного вікна почуємо про оренду десь в умовний Брайтон...
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