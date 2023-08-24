Михаил Мудрик травмировался на тренировке Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил травму во время одной из тренировок команды на этой неделе, сообщает официальный сайт клубу.

22-летний игрок уже приступил к реабилитации от повреждения. Клубные врачи «Челси» оценили травму, но пока не назвали сроки восстановления. Также остается загадкой характер травмы украинца.

В этом сезоне Михаил выходил на поле в обоих стартовых турах Английской Премьер-лиги, но суммарно провел на поле всего 53 минуты: 8 минут против «Ливерпуля» и 45 минут против «Вест Хэма».