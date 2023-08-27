ВИДЕО. Почеттино был шокирован. Он не знал игрока Челси, о котором спросили

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на пресс-конференции после матча АПЛ с командой «Лутон Таун» (3:0) попал в неловкую ситуацию.

Коуча синих спросили, куда пропал защитник Маланг Сарр, который в прошлом сезоне играл за «Монако» на правах аренды.

Почеттино признался, что не знает такого игрока и сумел перевести диалог в шутку:

«Кто? О Боже мой. Маланг Сарр? Я не знаю, что сказать. Я не был готов к такому вопросу. Вы меня удивили. Похоже на удар в лицо, и я такой – падаю. Мы же говорили о «Лутоне».

Защитник Маланг Сарр вернулся из «Монако» в «Челси», но ни разу не сыграл в этом сезоне.

ВИДЕО. Почеттино был шокирован. Он не знал игрока Челси, о котором его спросили