ВИДЕО. Почеттино был шокирован. Он не знал игрока Челси, о котором спросили
Коуч «Челси» не смог вспомнить, кто такой Маланг Сарр
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на пресс-конференции после матча АПЛ с командой «Лутон Таун» (3:0) попал в неловкую ситуацию.
Коуча синих спросили, куда пропал защитник Маланг Сарр, который в прошлом сезоне играл за «Монако» на правах аренды.
Почеттино признался, что не знает такого игрока и сумел перевести диалог в шутку:
«Кто? О Боже мой. Маланг Сарр? Я не знаю, что сказать. Я не был готов к такому вопросу. Вы меня удивили. Похоже на удар в лицо, и я такой – падаю. Мы же говорили о «Лутоне».
Защитник Маланг Сарр вернулся из «Монако» в «Челси», но ни разу не сыграл в этом сезоне.
ВИДЕО. Почеттино был шокирован. Он не знал игрока Челси, о котором его спросили
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