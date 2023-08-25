ОФИЦИАЛЬНО. Дудник – и.о. главного тренера ЛНЗ
Команда из Черкасс получила временного наставника
Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о том, что команду на ближайший матч чемпионата Украины против харьковского «Металлиста 1925» в статусе исполняющего обязанности главного тренера выведет Юрий Дудник.
Его помощником будет новый тренер вратарей коллектива Андрей Дикань
Напомним, ранее наш сайт сообщал, что новым наставником ЛНЗ стал Олег Дулуб, под руководством которого команда уже провела первую тренировку.
Как известно, после поражения ЛНЗ в матче 4-го раунда Кубка Украины от «Виктории» из Сум (0:1) с поста главного тренера коллектива был уволен Александр Ковпак, а также его помощники.
ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 13 место, имея 3 очка после 4 матчей. В субботу, 26 августа, черкасская команда примет на своем поле в 5-м туре сезона-2023/2024 харьковский «Металлист 1925», начало – в 15:00 по Киеву.
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