Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером ЛНЗ назначен 57-летний белорусский специалист Олег Дулуб, известный в Украине по работе с «Карпатами», «Черноморцем» и «Львовом».

Его помощниками будут экс-тренер «Зари» и «Ворсклы» Юрий Дудник и бывший тренер вратарей «Металлиста» Андрей Дикань. Еще одна позиция в тренерском штабе пока вакантна.

Сегодня черкасская команда провела первую тренировку с новым тренерским штабом.

ЛНЗ, занимающий после первых четырех туров УПЛ 13-е место, готовится к субботнему матчу с «Металлистом 1925».