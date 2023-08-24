Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Замена Александру Ковпаку найдена оперативно
Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером ЛНЗ назначен 57-летний белорусский специалист Олег Дулуб, известный в Украине по работе с «Карпатами», «Черноморцем» и «Львовом».
Его помощниками будут экс-тренер «Зари» и «Ворсклы» Юрий Дудник и бывший тренер вратарей «Металлиста» Андрей Дикань. Еще одна позиция в тренерском штабе пока вакантна.
Сегодня черкасская команда провела первую тренировку с новым тренерским штабом.
ЛНЗ, занимающий после первых четырех туров УПЛ 13-е место, готовится к субботнему матчу с «Металлистом 1925».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный полузащитник из Уэльса уже давно считается предсказателем смерти
Виктор Корниенко проведет следующий сезон в Полтаве
Бажаю їм вильоту в 1 лігу