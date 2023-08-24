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Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 18:41 | Обновлено 24 августа 2023, 18:51
2181
2

Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб

Замена Александру Ковпаку найдена оперативно

24 августа 2023, 18:41 | Обновлено 24 августа 2023, 18:51
2181
2
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Олег Дулуб

Как стало известно Sport.ua, новым главным тренером ЛНЗ назначен 57-летний белорусский специалист Олег Дулуб, известный в Украине по работе с «Карпатами», «Черноморцем» и «Львовом».

Его помощниками будут экс-тренер «Зари» и «Ворсклы» Юрий Дудник и бывший тренер вратарей «Металлиста» Андрей Дикань. Еще одна позиция в тренерском штабе пока вакантна.

Сегодня черкасская команда провела первую тренировку с новым тренерским штабом.

ЛНЗ, занимающий после первых четырех туров УПЛ 13-е место, готовится к субботнему матчу с «Металлистом 1925».

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ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб назначение тренера инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Reineke
Ганьба
Бажаю їм вильоту в 1 лігу
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0
sheva
Так під...їбати на День Незалежності може тільки ЛНЗ.
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-1
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