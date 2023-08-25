ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи
Украинец сменил клуб в Серии А
Итальянский клуб «Эмполи» объявил о переходе из «Аталанты» украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Сообщается, что 27-летний игрок будет защищать цвета «синих» на правах аренды с правом выкупа у бергамасков.
Виктор Коваленко стал игроком «Аталанты» стал в феврале 2021 года, но за все это время сыграл за команду из Бергамо лишь три минуты. Он два раза уходил в аренду в «Специю», за которую провел за два сезона 47 матчей, забил 1 гол, сделал 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что у Коваленко было предложение из Франции.
«Эмполи» в предыдущем сезоне-2022/2023 занял в Серии А 14 место. В 1-м туре нового чемпионата Италии «синие» дома проиграли 0:1 «Вероне».
📣 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗞𝗼𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝗸𝗼 ✍️✅💙— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 25, 2023
Viktor Kovalenko è un nuovo calciatore azzurro: centrocampista ucraino classe 1996 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'@Atalanta_BC pic.twitter.com/ZoGSZzumpb
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