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Италия
25 августа 2023, 15:18 | Обновлено 25 августа 2023, 15:19
2345
10

ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи

Украинец сменил клуб в Серии А

25 августа 2023, 15:18 | Обновлено 25 августа 2023, 15:19
2345
10
ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Итальянский клуб «Эмполи» объявил о переходе из «Аталанты» украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Сообщается, что 27-летний игрок будет защищать цвета «синих» на правах аренды с правом выкупа у бергамасков.

Виктор Коваленко стал игроком «Аталанты» стал в феврале 2021 года, но за все это время сыграл за команду из Бергамо лишь три минуты. Он два раза уходил в аренду в «Специю», за которую провел за два сезона 47 матчей, забил 1 гол, сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что у Коваленко было предложение из Франции.

«Эмполи» в предыдущем сезоне-2022/2023 занял в Серии А 14 место. В 1-м туре нового чемпионата Италии «синие» дома проиграли 0:1 «Вероне».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Maks23
Удивлён..думал уже куда-то в турцию или грецию..удачи парню.. 
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+7
PUMA
Капец ему уже 27. Вроде бы только только был молодым талантом 
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+2
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stalevar1250
Походу это мама с папой заминусили, простите, но ваш сын не футболист 
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-1
jf jk
Удачи. последний шанс
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-2
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stalevar1250
Минусовщики, вы то хоть аргументируйте, свои минусы, а не втихаря, пёрнул и сыбался
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-2
Darkness1984
Блін, тут на фото він мені на Калітвінцева схожий
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-4
stalevar1250
Деревяшка, шол бы на фабрику работать, футбол не твоё, а так хоть польза обществу 
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
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