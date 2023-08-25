ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко – игрок Эмполи

Итальянский клуб «Эмполи» объявил о переходе из «Аталанты» украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Сообщается, что 27-летний игрок будет защищать цвета «синих» на правах аренды с правом выкупа у бергамасков.

Виктор Коваленко стал игроком «Аталанты» стал в феврале 2021 года, но за все это время сыграл за команду из Бергамо лишь три минуты. Он два раза уходил в аренду в «Специю», за которую провел за два сезона 47 матчей, забил 1 гол, сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что у Коваленко было предложение из Франции.

«Эмполи» в предыдущем сезоне-2022/2023 занял в Серии А 14 место. В 1-м туре нового чемпионата Италии «синие» дома проиграли 0:1 «Вероне».