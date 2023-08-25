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  4. Коваленко нарасхват. У хавбека было предложение из Франции
Италия
25 августа 2023, 12:43 |
1272
2

Коваленко нарасхват. У хавбека было предложение из Франции

Кроме «Эмполи», на украинского хавбека претендовал «Нант»

25 августа 2023, 12:43 |
1272
2
Коваленко нарасхват. У хавбека было предложение из Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко близок к переходу в другой клуб Серии А, «Эмполи». Однако у него был еще один вариант продолжения карьеры в топ-лиге Европы.

По информации ТаТоТаке, речь идет о французском «Нанте». Однако Коваленко выбрал «Эмполи», куда перейдет на правах годичной аренды с правом выкупа.

Два предыдущих сезона 27-летний украинец провел в аренде в «Специи». За два года в составе этого клуба Коваленко провел 44 матча в Серии А, в которых отличился 1 голом и 5 ассистами.

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Виктор Коваленко Эмполи Нант Аталанта ТаТоТаке трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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west-ukr5555
Заголовок - бомба, відображає справжній стан справ. А можна було назвати - "Окрім Нанта Коваленком зовсім ніхто не цікавиться". 
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0
Перець
Не смішіть людей, напишіть що ним ще цікавиться Реал чи Баварія 
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0
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