Коваленко нарасхват. У хавбека было предложение из Франции
Кроме «Эмполи», на украинского хавбека претендовал «Нант»
Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко близок к переходу в другой клуб Серии А, «Эмполи». Однако у него был еще один вариант продолжения карьеры в топ-лиге Европы.
По информации ТаТоТаке, речь идет о французском «Нанте». Однако Коваленко выбрал «Эмполи», куда перейдет на правах годичной аренды с правом выкупа.
Два предыдущих сезона 27-летний украинец провел в аренде в «Специи». За два года в составе этого клуба Коваленко провел 44 матча в Серии А, в которых отличился 1 голом и 5 ассистами.
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