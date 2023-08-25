Коваленко нарасхват. У хавбека было предложение из Франции

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко близок к переходу в другой клуб Серии А, «Эмполи». Однако у него был еще один вариант продолжения карьеры в топ-лиге Европы.

По информации ТаТоТаке, речь идет о французском «Нанте». Однако Коваленко выбрал «Эмполи», куда перейдет на правах годичной аренды с правом выкупа.

Два предыдущих сезона 27-летний украинец провел в аренде в «Специи». За два года в составе этого клуба Коваленко провел 44 матча в Серии А, в которых отличился 1 голом и 5 ассистами.