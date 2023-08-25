Коваленко близок к продолжению карьеры в Серии А

Украинский полузащитник Виктор Коваленко перейдет из «Аталанты» в «Эмполи».

В Италии уверены, что переход 27-летнего игрока официально состоится в пятницу, 25 августа. Детали сделки не сообщаются.

Согласно инсайдерской информации, вместе с Коваленко клуб из Тосканы также подпишет 22-летнего игрока «Аталанты» Николо Камбьяги.

Виктор Коваленко игроком «Аталанты» стал в феврале 2021 года, но за все это время сыграл за команду из Бергамо лишь три минуты. Он два раза уходил в аренду в «Специю», за которую провел за два сезона 47 матчей, забил 1 гол, сделал 5 ассистов.

«Эмполи» в предыдущем сезоне-2022/2023 занял в Серии А 14 место. В 1-м туре нового чемпионата Италии «Эмполи» дома проиграл 0:1 «Вероне».

Напомним, ранее Sport.ua обращал внимание на то, что «золотому мальчику» донецкого «Шахтера» Виктору Коваленко так и не удалось покорить Италию.