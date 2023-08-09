Витя, пора домой

Два с половиной года назад, в начале февраля 2021-го, большинство украинских экспертов и болельщиков хвалили Виктора Коваленко за проявленную решительность в желании покинуть украинскую Премьер-лигу и попробовать силы в одном из топовых чемпионатов Европы. Заинтересованность в услугах хавбека тогда проявила «Аталанта», ради возможность поиграть в которой Виктор отказался продлевать трудовое соглашение с «горняками», и чтобы не потерять футболиста абсолютно бесплатно, «Шахтеру» пришлось пойти навстречу и отпустить своего воспитанника за очень скромную сумму в 600 тысяч евро. Хотя на тот момент номинальная оценочная стоимость Коваленко на Transfermarkt составляла 6 миллионов евро.

Увы, но закрепиться в «Аталанте» Коваленко так и не удалось. Во второй части сезона-2020/21 украинский хавбек сыграл за бергамасков только в одном поединке в рамках Серии А, да и то провел на поле лишь три минуты. До сих пор это является всем, чего сумел достичь Виктор в команде Джан Пьеро Гасперини…

Следующие два сезона (2021/22 и 2022/23) Коваленко провел уже в «Специи», которая арендовала Виктора с прицелом на то, что закаленный еврокубковыми баталиями футболист поможет клубу сберечь прописку в элитарном дивизионе. И если поначалу Коваленко ехал в стан «орлят» с надеждой через год вернуться в «Аталанту», то летом минувшего года практически стало понятно, что в клубе из Бергамо на украинца в стратегической перспективе не рассчитывают от слова «совсем». Неудивительно, что вторая аренда Коваленко в «Специю» содержала пункт, согласно которому «орлята» были обязаны выкупить контракт украинца в случае сохранения прописки в Серии А.

Последнего, увы для Коваленко, не случилось: «Специя» вылетела, а Виктор был вынужден вернуться в «Аталанту», где очень скоро решили, что дальше пути бергамасков и украинского легионера должны разойтись. В частности, 8 августа портал Tuttomercatoweb выдал информацию о том, что «Аталанта» в рамках масштабной чистки состава выставила Виктора Коваленко на трансфер, так как наставник команды Джан Пьеро Гасперини на украинца более не рассчитывает.

На этом, возможно, закончится итальянский этап карьеры Виктора Коваленко. За два с половиной года хавбек сыграл 46 матчей в рамках Серии А, отличившись в них 1 забитым мячом и 5 результативными передачами. Именно эти скромные показатели, а также более чем пристойная зарплата делают украинца малоинтересной фигурой на трансферном рынке итальянского элитарного дивизиона. Еще при переходе Коваленко в «Аталанту» журналисты сообщали, что украинец стал самым высокооплачиваемым игроком клуба из Бергамо. Виктор получил оклад в 2 миллиона евро «чистыми», и на тот момент являлся безоговорочным лидером в зарплатной ведомости «Аталанты». Понятное дело, что от такого человека, тем более ориентированного на атаку, и отдачи ждут соответствующей, а не 1 забитого мяча в 46 поединках…

На сегодняшний день особых вариантов на рынке у Коваленко нет. В СМИ еще в конце июня промелькнул слух о желании греческого ПАОКа подписать украинского полузащитника, но с тех пор поменялось слишком многое, и сейчас подобный вариант кажется уже невозможным. Дело в том, что в Греции потенциальный трансфер Коваленко лоббировал экс-глава департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту, который в середине июля из-за принципиальных разногласий с руководством ПАОКа покинул пост спортивного директора этого клуба, и сейчас не имеет никакого отношения к дальнейшим планам греков на рынке.

Поэтому никаких глобально привлекательных вариантов продолжения карьеры у Коваленко на текущий момент нет. Свой шанс проявить себя в Италии и сделать там столь же успешную карьеру, как это ранее удалось Руслану Малиновскому, Виктор не использовал, а сейчас начинать скитаться по откровенно второ- или даже третьесортным проектам – это откровенный путь в никуда. В таком случае Коваленко стоит забыть и о сборной Украины, и о мечтах однажды вновь сыграть в Лиге чемпионов, или хотя бы еврокубках.

Стало быть, нужно возвращаться домой. А в Украине прямо сейчас для Коваленко могло бы быть только два реальных варианта – это «Шахтер» и «Полесье». И в данном случае ни о каких инсайдах речь не идет, только логические предположения и выводы. Перебираться в «Динамо» или «Днепр-1» Виктор вряд ли пожелает, а остальные клубы УПЛ финансово не потянут эту сделку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Для «Полесья» Коваленко стал бы настоящей звездой, и это именно то, чего хавбек, пожалуй, так долго искал. Из «Шахтера» он, очевидно, стремился уйти еще и потому, что ему надоело постоянно быть в тени бразильцев, ведь как бы блестяще не играл Виктор, а зацикленность селекции и боссов «горняков» на представителях Южной Америки долгие годы не давала всем остальным (за исключением разве что блистательного Мхитаряна) никаких шансов взойти на Олимп. Словом, нечто подобное, что было в карьере Неймара в «Барселоне», когда бразилец захотел уйти, чтобы выйти из тени Лионеля Месси.

Важно и то, что особой конкуренции у Коваленко «на дистанции» в «Полесье» попросту не будет. В схему 4-2-3-1 Виктор способен вписаться практически идеально, причем Танковский отошел бы немного глубже, а выиграть спор за место в основе у 35-летнего ветерана Василия Грицука и пока еще недостаточно опытного новичка житомирской команды 21-летнего Эмиля Мустафаева, было бы более чем посильной задачей для Коваленко.

Да и с деньгами в «Полесье», пожалуй, у Коваленко проблем не возникло бы. Геннадий Буткевич щедро инвестирует в свой проект, и приглашение футболиста калибра Виктора Коваленко стало бы для него лично огромной имиджевой победой – по крайней мере, урезонило бы некоторых скептиков, утверждавших, что «Полесье» в своем нынешнем состоянии может рассчитывать только на трансферы звездных ветеранов, наподобие Дениса Бойко или Артема Шабанова.

Также вполне состоятельным был бы для Коваленко и вариант с возвращением в «Шахтер». Для донецкого клуба Виктор является «золотым мальчиком» – тем, кто в свое время олицетворял успехи работы академии, когда юношеская команда «горняков» в сезоне-2014/15 добиралась до финала Юношеской лиги УЕФА, где в упорной борьбе проиграла сверстникам из «Челси» (2:3).

Сейчас в «Шахтере» уже нет такого количества бразильцев, а те, которые присутствуют являются в большинстве своем «желторотыми» новичками, которым еще предстоит многому научиться, и через многое пройти, чтобы реально претендовать на роль лидеров команды. На их фоне 27-летний Коваленко смотрелся бы и солидно, и статусно. Да и лишняя конкуренция и острастка для главных креативщиков «горняков» в центре поля Георгия Судакова и Артема Бондаренко, «Шахтеру» аж никак не помешала бы, особенно учитывая продолжительность сезона и возможность травм или дисциплинарных взысканий. Полагаться в значимых матчах на Андрея Тотовицкого и Олега Очеретько, как эффективных дублеров Судакова и Бондаренко, было бы колоссальным кадровым просчетом менеджмента «горняков».

Важно и то, что «Аталанта», очевидно, готова расстаться с Коваленко по такой же весьма символичной цене, как в свое время сделал и «Шахтер». Итальянцы будут стремиться разгрузить состав, и зарплатную ведомость, а потому ни о какой жажде наживы в этом случае речь не идет, и идти не может. Да и на Transfermarkt показатель оценочной стоимости Коваленко за последние два с половиной года деградировал в четыре раза – с 6 до 1,5 миллионов евро.

Но это все теория, пусть и не без элементов логики. Как на самом деле решит распорядиться своей дальнейшей карьерой Виктор Коваленко, будет ли к его персоне реальный интерес из Украины, и каким окажется позиция «Аталанты» в аспекте компенсационной суммы – ответы на все эти вопросы мы узнаем уже в ближайшие две-три недели. И, в отличие от мемных прогнозов Арестовича, это действительно произойдет в указанные сроки, потому как 1 сентября в большинстве европейских лиг попросту закроется летнее трансферное окно.