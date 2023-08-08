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  4. Аталанта выставила Коваленко на трансфер
Италия
08 августа 2023, 19:05 |
1466
0

Аталанта выставила Коваленко на трансфер

Украинский хавбек сменит клуб нынешним летом

08 августа 2023, 19:05 |
1466
0
Аталанта выставила Коваленко на трансфер
ФК Специя. Виктор Коваленко

«Атланта» решила устроить серьезную чистку состава во время нынешнего летнего трансферного окна. На трансфер выставлены сразу шесть игроков.

По информации итальянских СМИ, среди них есть и 27-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на него не рассчитывает.

Последние два года Коваленко провел в аренде в «Специи». По итогам прошлого сезона клуб вылетел в Серию В. За «Аталанту» с момента перехода в январе 2021 года Коваленко провел лишь один матч.

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Источник Tuttomercatoweb
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