Италия08 августа 2023, 19:05 |
1466
0
Аталанта выставила Коваленко на трансфер
Украинский хавбек сменит клуб нынешним летом
08 августа 2023, 19:05 |
1466
0
«Атланта» решила устроить серьезную чистку состава во время нынешнего летнего трансферного окна. На трансфер выставлены сразу шесть игроков.
По информации итальянских СМИ, среди них есть и 27-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на него не рассчитывает.
Последние два года Коваленко провел в аренде в «Специи». По итогам прошлого сезона клуб вылетел в Серию В. За «Аталанту» с момента перехода в январе 2021 года Коваленко провел лишь один матч.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2023, 12:08 4
Побьет все рекорды
Теннис | 08 августа 2023, 04:25 0
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами
Футбол | 08.08.2023, 14:39
Футбол | 08.08.2023, 10:36
Теннис | 08.08.2023, 10:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.08.2023, 08:35 4
08.08.2023, 12:50 5
08.08.2023, 05:23 8
06.08.2023, 21:53 6
06.08.2023, 21:48 10
08.08.2023, 13:09 27
07.08.2023, 15:19 38
07.08.2023, 09:30 4