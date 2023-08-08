Аталанта выставила Коваленко на трансфер

«Атланта» решила устроить серьезную чистку состава во время нынешнего летнего трансферного окна. На трансфер выставлены сразу шесть игроков.

По информации итальянских СМИ, среди них есть и 27-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на него не рассчитывает.

Последние два года Коваленко провел в аренде в «Специи». По итогам прошлого сезона клуб вылетел в Серию В. За «Аталанту» с момента перехода в январе 2021 года Коваленко провел лишь один матч.