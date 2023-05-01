Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков

Неделю назад в Женеве состоялся финальный поединок очередного розыгрыша Юношеской лиги УЕФА. В нем нидерландский АЗ со счетом 5:0 разгромил хорватский «Хайдук», не дав оппоненту ни единого шанса на успех. Очевидно, этот матч и его результат надолго останется в памяти болельщиков команды из Алкмара, однако для украинских поклонников футбола, пожалуй, наиболее резонансным поединком в истории турнира остается финал сезона-2014/15, когда «Шахтер» U-19 противостоял «Челси» U-19.

В 2015-м все завершилось победой лондонцев со счетом 3:2, и сегодня мы предлагаем вам вспомнить всех футболистов донецкой команды, выходивших тогда на поле, и вкратце ознакомиться с тем, как сложились их карьеры после того…

Вратарь – Олег Кудрик



ФК Полесье. Олег Кудрик

Олег Кудрик считался очень перспективным и способным вратарем в академии «горняков», но в какой-то момент ему так и не удалось сделать уверенный шаг во взрослый футбол. За первую команду «Шахтера» Кудрик сыграл только 2 матча, а также на правах аренды выступал за «Карпаты» и «Мариуполь». В январе минувшего года Олег покинул стан приазовцев и присоединился к «Полесью», где выступает и поныне, являясь в свои 27 лет безоговорочным № 1 команды-фаворита Первой лиги.

Правый защитник – Игорь Кирюханцев



ua-football. Игорь Кирюханцев

Игорю Кирюханцеву, который прошел через все возрастные группы юношеской и молодежной сборной Украины и является воспитанником академии «Шахтера», также не удалось выстроить карьеру в родной команде. За «оранжево-черных» правый фулбек провел всего 25 минут в поединке УПЛ-2016/17, когда Паулу Фонсека выпустил резервиста на замену. После того ни один тренер «горняков» так и не разглядел в Кирюханцеве способность стать полезным футболистом для донецкой команды. После ряда аренд в «Мариуполе» и «Александрии» Игорь покинул «Шахтер». В сентябре минувшего года он подписал полноценный контракт с «Зарей», и сейчас, в свои 27 лет, является важным игроком луганской команды.

Центральный защитник – Данила Сагуткин

Уроженец украинского Севастополя Данила Сагуткин также дорогу в профессиональный футбол осилил при помощи академии «Шахтера». При хорошей антропометрии (рост – 194 см) считался очень перспективным центрбеком, однако в какой-то момент «свернул не туда». Сагуткин, как и многие молодые таланты «горняков», прошел обкатку в арендах в «Арсенале-Киев» и «Мариуполе», а первую часть сезона-2019/20 решил провести в российском «Енисее». В январе 2021-го «Шахтер» отпустил Данилу свободным агентом в «Мариуполь», но там Сагуткин задержался только на полгода, а затем, очевидно, сделал свой выбор окончательно, подавшись в низшелиговый российский «Акрон» из Тольятти. В этой команде 27-летний футболист, успевший обзавестись гражданством страны-агрессора, выступает и поныне, но его скромные «успехи» там сейчас вряд ли кому-то интересны в Украине.

Центральный защитник – Николай Матвиенко



ФК Шахтер. Николай Матвиенко

26-летний Николай Матвиенко хорошо известен широким болельщицким массам в Украине. Он является основным футболистом национальной сборной (55 матчей), а также столпом обороны «Шахтера», с которым уже трижды становился чемпионом страны. В конце марта Матвиенко, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов, подписал новый 5-летний контракт с «горняками», и пока, похоже, не собирается покидать отечественную Премьер-лигу.

Левый защитник – Олег Гладченко

Футбольная карьера Олега Гладченко очень быстро зашла в тупик после того финала против «Челси». Уже осенью 2015 года он в компании еще двоих своих товарищей по юношеской команде «Шахтера» был задержан при вождении в нетрезвом виде патрульной полицией Киева. С тех пор фраза пьяных дебоширов «Звони Ринату и Авакову» стала мемом для футбольной общественности, а для самих нарушителей общественного правопорядка – «волчьим билетом». В октябре 2015-го «Шахтер» отчислил Гладченко из клуба, после чего Олег попытался вернуться в профессиональный футбол в «Черноморце», но через полтора года пребывания в Одессе, покинул стан «моряков», и с начала 2018-го о нем ничего не слышно.

Центральный полузащитник – Александр Пихаленок



СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Как и Николай Матвиенко, Александр Пихаленок остается на виду в топ-сегменте украинского футбола. Да, заиграть талантливому хавбеку в родной команде так и не удалось (на счету Александра 194 минуты в 7 поединках за «Шахтер»), зато он обрел себя в «Днепре-1». «Спортклубовцы» сперва арендовали Пихаленка у «горняков», а летом 2021-го выкупили контракт Александра за 700 тысяч евро. С тех пор СМИ несколько раз писали о желании «Шахтера» вернуть заигравшего на хорошем уровне хавбека обратно, но «Днепр-1» отпускать 25-летнего футболиста к конкуренту, очевидно, не пожелал, установив на него летом минувшего года откровенно отпугивающий ценник в 5 миллионов евро.

Центральный полузащитник – Бека Вачиберадзе



ФК Металлист 1925. Бека Вачиберадзе

Беку Вачиберадзе многие называли одним из бриллиантов той возрастной группы в академии «Шахтера». Неслучайно именно он был с капитанской повязкой в рядах «горняков» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА-2014/15 против «Челси». Но уже летом 2015-го между Вачиберадзе и руководством «Шахтера» произошел конфликт на почве условий продления контракта. В итоге новая сделка так и не была заключена, а Бека отбыл в Испанию, где оформил сотрудничество с «Бетисом». Сыграть в Ла Лиге хавбеку так и не удалось, и после двух лет пребывания в дубле «Бетиса» Вачиберадзе покинул клуб. Затем играл в Латвии за РФШ и в Бельгии за «Ломмел». В марте 2021-го вернулся в Украину, став игроком «Черноморца», но через год отбыл на историческую родину – в «Торпедо» из Кутаиси. Очередное возвращение Вачиберадзе в Украину состоялось в сентябре минувшего года. Ныне 27-летний футболист имеет контракт с «Металлистом 1925».

Центральный полузащитник – Александр Зубков



ФК Шахтер. Александр Зубков

26-летний Александр Зубков является одним из немногих игроков той команды Валерия Кривенцова, который в настоящий момент выступает за «Шахтер». Что правда, путь хавбека в основу «горняков» выдался куда более тернистым, чем, например, у Николая Матвиенко. Зубков, как игрок атаки, длительное время проигрывал конкуренцию бразильским легионерам, выступая в аренде за «Мариуполь» и «Ференцварош». Вояж в Венгрию оказался для Александра «глотком свежего воздуха», и хавбек уцепился за шанс остаться в этом чемпионате. Летом 2020 года «Ференцварош» активировал опцию выкупа контракта Зубкова у «горняков» за 1,5 миллиона евро, и вполне вероятно, что Александр продолжал бы сейчас выступать за эту команду, если бы не глобальное переформатирование состава у «Шахтера», случившееся на фоне начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Как итог – в августе минувшего года «горняки» за 2 миллиона евро выкупили Зубкова обратно, подписав с ним контракт на 5 лет.

Правый полузащитник – Денис Арендарук

Денис Арендарук был одним из наиболее ярких фигур того «Шахтера» U-19. Футболист, который, казалось бы, мог на поле все: забить, отдать результативную передачу, качественно обострить ситуацию при помощи одного удачного паса. Но проявить все эти качества во взрослом футболе у Арендарука так и не вышло. За первую команду «горняков» хавбек не сыграл ни одного матча, пытался проявить себя в арендах в «Мариуполе» и «Рухе», но тщетно. В сентябре 2019-го Арендарук покинул «Шахтер» окончательно, и более полугода не мог найти себе пристойный вариант на хорошем уровне. В итоге в марте 2020 года Денис подписал договор с польским «Пястом», где также заявить о себе во весь голос так и не сумел. С тех пор о футбольных достижениях Арендарука, которому уже 27 лет, ничего не слышно…

Левый полузащитник – Василий Штандер

Еще одной «пропажей» из того состава «Шахтера» U-19 является левый вингер Василий Штандер. Специалисты по юношескому футболу практически в один голос утверждали, что Штандер – огромный талант, но… В какой-то момент из-за «халатного отношения к делу», в чем признавался впоследствии сам Василий, в карьере хавбека все пошло не так. Вместо основы «Шахтера» он скатился на куда более низкий уровень, а в начале 2016-го и вовсе покинул клуб. После того известно, что Штандер пытался зацепиться за футбол в командах регионального по украинским меркам уровня, но с августа 2021 года о нем не слышно ровным счетом ничего.

Нападающий – Андрей Борячук



ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Одной из очевидных «головных болей» руководства «Шахтера» продолжает оставаться форвард Андрей Борячук. В свое время этот игрок подавал огромные надежды, забивал неимоверное количество мячей на юниорских турнирах, но переход во взрослый футбол дался Борячуку непросто. Поговаривали про психологические проблемы, еще какие-то нюансы, но факт остается фактом – в свои 27 лет Андрей не реализовал, пожалуй, и 20% авансов, которые выдавались ему ранее. Первую часть нынешнего сезона Борячук провел в аренде в «Металлисте 1925», где неплохо себя проявил (3 гола в 8 матчах), но затем вернулся в «Шахтер» и опять плотно засел на скамейке запасных. По имеющимся данным, контракт Борячука с донецким клубом истекает в конце сезона и вполне вероятно, что стороны наконец-то предпочтут перестать мучить друг друга…

На замену выходили:

Центральный полузащитник – Виктор Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Виктор Коваленко был, пожалуй, главной звездой того «Шахтера» U-19. Он выдал фантастический сезон в Юношеской лиге УЕФА (4 гола и 3 ассиста в 9 матчах), но в финале появился только на замену из-за проблем со здоровьем. На тот момент «горняки» проигрывали со счетом 1:3, и единственное, что успел Виктор – сократить отставание до минимума. После того Коваленко начал активно привлекаться к играм за первую команду, причем дебютировал там еще при Мирче Луческу. Впрочем, в какой-то момент хавбек почувствовал необходимость сменить обстановку и решил отказаться от продления контракта с клубом. Это поспособствовало трансферу Коваленко в «Аталанту», который состоялся 1 февраля 2021 года и обошелся итальянцам всего в 600 тысяч евро. Стать важным игроком в команде из Бергамо украинскому легионеру пока не удалось, и вот уже второй сезон Коваленко выступает на правах аренды за «Специю».

Нападающий – Артем Меркушов

Артем Меркушов получал не так много практики за юниоров «Шахтера» в том сезоне, но в финале против «Челси» Кривенцов решил бросить его в бой – вдруг удивит. Не удивил ни тогда, ни впоследствии. Карьера Артема пошла по ниспадающей – в сентябре 2015-го он свободным агентом перешел в «Сумы», затем поиграл за дубль «Мариуполя», в «Полесье» и «Буковине». С апреля 2019-го по август 2020-го был без клуба, а затем трудоустроился в «Довбуше», но уже через год снова оказался свободным агентом. С тех пор о форварде, которому уже 26 лет, ничего неизвестно.