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Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 16:10 | Обновлено 01 мая 2023, 16:37
1463
7

Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков

Выясняем, многим ли удалось проявить себя на топ-уровне во взрослом футболе…

01 мая 2023, 16:10 | Обновлено 01 мая 2023, 16:37
1463
7
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где сейчас герои горняков
ФК Металлист 1925. Бека Вачиберадзе и Андрей Борячук

Неделю назад в Женеве состоялся финальный поединок очередного розыгрыша Юношеской лиги УЕФА. В нем нидерландский АЗ со счетом 5:0 разгромил хорватский «Хайдук», не дав оппоненту ни единого шанса на успех. Очевидно, этот матч и его результат надолго останется в памяти болельщиков команды из Алкмара, однако для украинских поклонников футбола, пожалуй, наиболее резонансным поединком в истории турнира остается финал сезона-2014/15, когда «Шахтер» U-19 противостоял «Челси» U-19.

В 2015-м все завершилось победой лондонцев со счетом 3:2, и сегодня мы предлагаем вам вспомнить всех футболистов донецкой команды, выходивших тогда на поле, и вкратце ознакомиться с тем, как сложились их карьеры после того…

Вратарь – Олег Кудрик


ФК Полесье. Олег Кудрик

Олег Кудрик считался очень перспективным и способным вратарем в академии «горняков», но в какой-то момент ему так и не удалось сделать уверенный шаг во взрослый футбол. За первую команду «Шахтера» Кудрик сыграл только 2 матча, а также на правах аренды выступал за «Карпаты» и «Мариуполь». В январе минувшего года Олег покинул стан приазовцев и присоединился к «Полесью», где выступает и поныне, являясь в свои 27 лет безоговорочным № 1 команды-фаворита Первой лиги.

Правый защитник – Игорь Кирюханцев


ua-football. Игорь Кирюханцев

Игорю Кирюханцеву, который прошел через все возрастные группы юношеской и молодежной сборной Украины и является воспитанником академии «Шахтера», также не удалось выстроить карьеру в родной команде. За «оранжево-черных» правый фулбек провел всего 25 минут в поединке УПЛ-2016/17, когда Паулу Фонсека выпустил резервиста на замену. После того ни один тренер «горняков» так и не разглядел в Кирюханцеве способность стать полезным футболистом для донецкой команды. После ряда аренд в «Мариуполе» и «Александрии» Игорь покинул «Шахтер». В сентябре минувшего года он подписал полноценный контракт с «Зарей», и сейчас, в свои 27 лет, является важным игроком луганской команды.

Центральный защитник – Данила Сагуткин

Уроженец украинского Севастополя Данила Сагуткин также дорогу в профессиональный футбол осилил при помощи академии «Шахтера». При хорошей антропометрии (рост – 194 см) считался очень перспективным центрбеком, однако в какой-то момент «свернул не туда». Сагуткин, как и многие молодые таланты «горняков», прошел обкатку в арендах в «Арсенале-Киев» и «Мариуполе», а первую часть сезона-2019/20 решил провести в российском «Енисее». В январе 2021-го «Шахтер» отпустил Данилу свободным агентом в «Мариуполь», но там Сагуткин задержался только на полгода, а затем, очевидно, сделал свой выбор окончательно, подавшись в низшелиговый российский «Акрон» из Тольятти. В этой команде 27-летний футболист, успевший обзавестись гражданством страны-агрессора, выступает и поныне, но его скромные «успехи» там сейчас вряд ли кому-то интересны в Украине.

Центральный защитник – Николай Матвиенко


ФК Шахтер. Николай Матвиенко

26-летний Николай Матвиенко хорошо известен широким болельщицким массам в Украине. Он является основным футболистом национальной сборной (55 матчей), а также столпом обороны «Шахтера», с которым уже трижды становился чемпионом страны. В конце марта Матвиенко, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов, подписал новый 5-летний контракт с «горняками», и пока, похоже, не собирается покидать отечественную Премьер-лигу.

Левый защитник – Олег Гладченко

Футбольная карьера Олега Гладченко очень быстро зашла в тупик после того финала против «Челси». Уже осенью 2015 года он в компании еще двоих своих товарищей по юношеской команде «Шахтера» был задержан при вождении в нетрезвом виде патрульной полицией Киева. С тех пор фраза пьяных дебоширов «Звони Ринату и Авакову» стала мемом для футбольной общественности, а для самих нарушителей общественного правопорядка – «волчьим билетом». В октябре 2015-го «Шахтер» отчислил Гладченко из клуба, после чего Олег попытался вернуться в профессиональный футбол в «Черноморце», но через полтора года пребывания в Одессе, покинул стан «моряков», и с начала 2018-го о нем ничего не слышно.

Центральный полузащитник – Александр Пихаленок


СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Как и Николай Матвиенко, Александр Пихаленок остается на виду в топ-сегменте украинского футбола. Да, заиграть талантливому хавбеку в родной команде так и не удалось (на счету Александра 194 минуты в 7 поединках за «Шахтер»), зато он обрел себя в «Днепре-1». «Спортклубовцы» сперва арендовали Пихаленка у «горняков», а летом 2021-го выкупили контракт Александра за 700 тысяч евро. С тех пор СМИ несколько раз писали о желании «Шахтера» вернуть заигравшего на хорошем уровне хавбека обратно, но «Днепр-1» отпускать 25-летнего футболиста к конкуренту, очевидно, не пожелал, установив на него летом минувшего года откровенно отпугивающий ценник в 5 миллионов евро.

Центральный полузащитник – Бека Вачиберадзе


ФК Металлист 1925. Бека Вачиберадзе

Беку Вачиберадзе многие называли одним из бриллиантов той возрастной группы в академии «Шахтера». Неслучайно именно он был с капитанской повязкой в рядах «горняков» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА-2014/15 против «Челси». Но уже летом 2015-го между Вачиберадзе и руководством «Шахтера» произошел конфликт на почве условий продления контракта. В итоге новая сделка так и не была заключена, а Бека отбыл в Испанию, где оформил сотрудничество с «Бетисом». Сыграть в Ла Лиге хавбеку так и не удалось, и после двух лет пребывания в дубле «Бетиса» Вачиберадзе покинул клуб. Затем играл в Латвии за РФШ и в Бельгии за «Ломмел». В марте 2021-го вернулся в Украину, став игроком «Черноморца», но через год отбыл на историческую родину – в «Торпедо» из Кутаиси. Очередное возвращение Вачиберадзе в Украину состоялось в сентябре минувшего года. Ныне 27-летний футболист имеет контракт с «Металлистом 1925».

Центральный полузащитник – Александр Зубков


ФК Шахтер. Александр Зубков

26-летний Александр Зубков является одним из немногих игроков той команды Валерия Кривенцова, который в настоящий момент выступает за «Шахтер». Что правда, путь хавбека в основу «горняков» выдался куда более тернистым, чем, например, у Николая Матвиенко. Зубков, как игрок атаки, длительное время проигрывал конкуренцию бразильским легионерам, выступая в аренде за «Мариуполь» и «Ференцварош». Вояж в Венгрию оказался для Александра «глотком свежего воздуха», и хавбек уцепился за шанс остаться в этом чемпионате. Летом 2020 года «Ференцварош» активировал опцию выкупа контракта Зубкова у «горняков» за 1,5 миллиона евро, и вполне вероятно, что Александр продолжал бы сейчас выступать за эту команду, если бы не глобальное переформатирование состава у «Шахтера», случившееся на фоне начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Как итог – в августе минувшего года «горняки» за 2 миллиона евро выкупили Зубкова обратно, подписав с ним контракт на 5 лет.

Правый полузащитник – Денис Арендарук

Денис Арендарук был одним из наиболее ярких фигур того «Шахтера» U-19. Футболист, который, казалось бы, мог на поле все: забить, отдать результативную передачу, качественно обострить ситуацию при помощи одного удачного паса. Но проявить все эти качества во взрослом футболе у Арендарука так и не вышло. За первую команду «горняков» хавбек не сыграл ни одного матча, пытался проявить себя в арендах в «Мариуполе» и «Рухе», но тщетно. В сентябре 2019-го Арендарук покинул «Шахтер» окончательно, и более полугода не мог найти себе пристойный вариант на хорошем уровне. В итоге в марте 2020 года Денис подписал договор с польским «Пястом», где также заявить о себе во весь голос так и не сумел. С тех пор о футбольных достижениях Арендарука, которому уже 27 лет, ничего не слышно…

Левый полузащитник – Василий Штандер

Еще одной «пропажей» из того состава «Шахтера» U-19 является левый вингер Василий Штандер. Специалисты по юношескому футболу практически в один голос утверждали, что Штандер – огромный талант, но… В какой-то момент из-за «халатного отношения к делу», в чем признавался впоследствии сам Василий, в карьере хавбека все пошло не так. Вместо основы «Шахтера» он скатился на куда более низкий уровень, а в начале 2016-го и вовсе покинул клуб. После того известно, что Штандер пытался зацепиться за футбол в командах регионального по украинским меркам уровня, но с августа 2021 года о нем не слышно ровным счетом ничего.

Нападающий – Андрей Борячук


ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Одной из очевидных «головных болей» руководства «Шахтера» продолжает оставаться форвард Андрей Борячук. В свое время этот игрок подавал огромные надежды, забивал неимоверное количество мячей на юниорских турнирах, но переход во взрослый футбол дался Борячуку непросто. Поговаривали про психологические проблемы, еще какие-то нюансы, но факт остается фактом – в свои 27 лет Андрей не реализовал, пожалуй, и 20% авансов, которые выдавались ему ранее. Первую часть нынешнего сезона Борячук провел в аренде в «Металлисте 1925», где неплохо себя проявил (3 гола в 8 матчах), но затем вернулся в «Шахтер» и опять плотно засел на скамейке запасных. По имеющимся данным, контракт Борячука с донецким клубом истекает в конце сезона и вполне вероятно, что стороны наконец-то предпочтут перестать мучить друг друга…

На замену выходили:

Центральный полузащитник – Виктор Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Виктор Коваленко был, пожалуй, главной звездой того «Шахтера» U-19. Он выдал фантастический сезон в Юношеской лиге УЕФА (4 гола и 3 ассиста в 9 матчах), но в финале появился только на замену из-за проблем со здоровьем. На тот момент «горняки» проигрывали со счетом 1:3, и единственное, что успел Виктор – сократить отставание до минимума. После того Коваленко начал активно привлекаться к играм за первую команду, причем дебютировал там еще при Мирче Луческу. Впрочем, в какой-то момент хавбек почувствовал необходимость сменить обстановку и решил отказаться от продления контракта с клубом. Это поспособствовало трансферу Коваленко в «Аталанту», который состоялся 1 февраля 2021 года и обошелся итальянцам всего в 600 тысяч евро. Стать важным игроком в команде из Бергамо украинскому легионеру пока не удалось, и вот уже второй сезон Коваленко выступает на правах аренды за «Специю».

Нападающий – Артем Меркушов

Артем Меркушов получал не так много практики за юниоров «Шахтера» в том сезоне, но в финале против «Челси» Кривенцов решил бросить его в бой – вдруг удивит. Не удивил ни тогда, ни впоследствии. Карьера Артема пошла по ниспадающей – в сентябре 2015-го он свободным агентом перешел в «Сумы», затем поиграл за дубль «Мариуполя», в «Полесье» и «Буковине». С апреля 2019-го по август 2020-го был без клуба, а затем трудоустроился в «Довбуше», но уже через год снова оказался свободным агентом. С тех пор о форварде, которому уже 26 лет, ничего неизвестно.

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Источник: Ингулец сыграет с Шахтером во Львове, горняки оплатят проживание
статьи эксклюзив Шахтер Донецк Олег Кудрик Игорь Кирюханцев Даниил Сагуткин Николай Матвиенко Олег Гладченко Александр Пихаленок Бека Вачиберадзе Александр Зубков Денис Арендарук Василий Штандер Андрей Борячук Виктор Коваленко Артем Меркушов Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Alex T
Можно было хотя б в 1 строку написать игроков Челси и клубы в которых они сейчас
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Gargantua
талантливое конечно было поколение.
и это при том, что уже ушел Зинченко из того же поколения.
это был первый выхлоп от инвестиций Ахметова в академию. 
конечно если бы не война и олигархические проекты Ахметова, Суркиса, Ярославского, Коломойского продолжили развиваться в том же направлении еще лет 10, то УПЛ действительно могла выйти на уровень Португалии-Голландии если не выше.
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