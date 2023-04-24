Пять мячей. Финальный матч Юношеской лиги УЕФА завершился разгромом

​24 апреля в Женеве состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче нидерландский АЗ Алкмар разгромил хорватский «Хайдук» Сплит со счетом 5:0.

Тремя днями ранее в полуфиналах «Хайдук» обыграл итальянский «Милан» (3:1), а АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг» (2:2, пен. 4:3).

В финале борьбы не получилось. Нидерландский клуб забил 5 мячей и впервые завоевал трофей ЮЛУ.

Юношеская лига УЕФА

Финал. 24 апреля, Женева (Швейцария)

АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Хайдук U-19 (Хорватия) – 5:0

Голы: Аддаи, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердинк, 79, 87.