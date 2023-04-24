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Юношеская лига УЕФА
АЗ Алкмаар U19
24.04.2023 19:00 – FT 5 : 0
Хайдук Сплит U19
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Молодежные турниры
24 апреля 2023, 20:55 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:17
1226
1

Пять мячей. Финальный матч Юношеской лиги УЕФА завершился разгромом

АЗ Алкмаар завоевал юношеский трофей, уничтожив хорватский «Хайдук»

24 апреля 2023, 20:55 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:17
1226
1
Пять мячей. Финальный матч Юношеской лиги УЕФА завершился разгромом
УЕФА

​24 апреля в Женеве состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче нидерландский АЗ Алкмар разгромил хорватский «Хайдук» Сплит со счетом 5:0.

Тремя днями ранее в полуфиналах «Хайдук» обыграл итальянский «Милан» (3:1), а АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг» (2:2, пен. 4:3).

В финале борьбы не получилось. Нидерландский клуб забил 5 мячей и впервые завоевал трофей ЮЛУ.

Юношеская лига УЕФА

Финал. 24 апреля, Женева (Швейцария)

АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Хайдук U-19 (Хорватия) – 5:0

Голы: Аддаи, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердинк, 79, 87.

По теме:
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АЗ Алкмаар Хайдук Сплит Юношеская лига УЕФА Хайдук Сплит U-19 АЗ Алкмаар U-19
Источник Sport.ua
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Springfield
Как то не того для хорватов  0:5 . Не?  Надо бы у Йовичевича и Срны взять интервью на эту тему. 
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