Пять мячей. Финальный матч Юношеской лиги УЕФА завершился разгромом
АЗ Алкмаар завоевал юношеский трофей, уничтожив хорватский «Хайдук»
24 апреля в Женеве состоялся финальный матч Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче нидерландский АЗ Алкмар разгромил хорватский «Хайдук» Сплит со счетом 5:0.
Тремя днями ранее в полуфиналах «Хайдук» обыграл итальянский «Милан» (3:1), а АЗ Алкмар по пенальти прошел португальский «Спортинг» (2:2, пен. 4:3).
В финале борьбы не получилось. Нидерландский клуб забил 5 мячей и впервые завоевал трофей ЮЛУ.
Юношеская лига УЕФА
Финал. 24 апреля, Женева (Швейцария)
АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Хайдук U-19 (Хорватия) – 5:0
Голы: Аддаи, 45 (пен), Поку, 70, 76, Мердинк, 79, 87.
What. A. Performance.@AZAlkmaar, your 2023 #UYL CHAMPIONS!— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 24, 2023
🏆👏 pic.twitter.com/B0GenTw2yo
Simply sensational 🎩#UYL // @AZAlkmaar pic.twitter.com/96dX0HrQxR— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 24, 2023
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