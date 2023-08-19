Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Кейна, Спаллетти в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Другие новости
19 августа 2023, 08:55 | Обновлено 19 августа 2023, 10:59
1152
0

Дебют Кейна, Спаллетти в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе

Главные новости за 18 августа на Sport.ua

19 августа 2023, 08:55 | Обновлено 19 августа 2023, 10:59
1152
0
Дебют Кейна, Спаллетти в Скуадре Адзурре, неудачи в баскетболе и волейболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 августа.

1. ВИДЕО. Отличный дебют. Гарри Кейн забил первый гол за Баварию
В первом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вердер» со счетом 4:0

2. ОФИЦИАЛЬНО. Перед игрой с Украиной. Спаллетти – новый тренер сборной Италии
Специалист вступит в должность с 1 сентября

3A. Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Наша команда уступила в полуфинале пре-квалификации

3B. БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
Президент ФБУ прокомментировал выступление команды в Стамбуле

4A. Женская сборная Украины проиграла Сербии на старте чемпионата Европы
Подопечные Ивана Петкова уступили титулованным соперницам в трех партиях

4B. Мужская сборная Украины в контрольном матче уступила Эстонии
Подопечные Угиса Крастиньша проиграли в Таллинне хозяевам площадки в 5 партиях

5A. Били много, но по ногам. Заря и Александрия сыграли вничью
Матч прошел в упорной борьбе, голов команды не забили

5B. Непобедимы в очных. Полесье в меньшинстве удержало победу над ЛНЗ
В команде Юрия Калитвинцева произошло третье удаление в 4 стартовых матчах в УПЛ

6A. И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер сыграет матчи Лиги чемпионов в Гамбурге
«Горняки» будут играть в Германии

7. ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен
Вероятно, эта же участь постигнет и встречу «Заря» – «Динамо»

8. Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Наставник «Динамо» не хочет покупать игроков ради количества

9. Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
Эксперт - про еврокубковую кампанию киевлян

10. Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Конкуренты вплотную приблизился к Украине в борьбе за 15-е место

По теме:
Динамо лучше Ариса, ничья Днепра-1, хет-трик Яремчука
Трофей Ман Сити, увольнение Красникова, известны финалистки женского ЧМ
Неймар перешел в Аль-Хиляль, Кривцов сделал ассист, поражение в баскетболе
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Футбол | 18 августа 2023, 18:13 12
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика
Почеттино публично выразил недовольство признанием Мудрика

Наставник «Челси» – об отношениях с украинским полузащитником

И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Футбол | 18 августа 2023, 23:12 1
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение

В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола

Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Футбол | 18.08.2023, 14:40
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
Баскетбол | 19.08.2023, 05:00
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это стыд и дезертирство»
К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
Футбол | 19.08.2023, 09:37
К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
К Луческу не хочет. Экс-хавбек Шахтера может покинуть Лацио ради Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
19-е поражение. Муж Свитолиной Монфис уступил Джоковичу в Цинциннати
18.08.2023, 07:55 2
Теннис
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
ВИДЕО. Динамо отыграло гандикап в Бухаресте. Караваев спас от вылета
17.08.2023, 21:49
Футбол
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 15
Футбол
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
17.08.2023, 22:53 16
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Ротации между Кепой и Луниным не будет»
18.08.2023, 14:13 17
Футбол
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
Непростые турки. Стал известен соперник Динамо в Q4 Лиги конференций
17.08.2023, 23:00 8
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 172
Футбол
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
18.08.2023, 01:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем