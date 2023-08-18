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Лига чемпионов
18 августа 2023, 14:40 | Обновлено 18 августа 2023, 15:20
1726
1

Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15

Конкуренты вплотную приблизился к Украине в борьбе за 15-е место

18 августа 2023, 14:40 | Обновлено 18 августа 2023, 15:20
1726
1
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
ФК Динамо

В мид-уик завершился 3-й раунд квалификации еврокубков, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Киевское «Динамо» сумело пополнить копилку страны, пройдя по пенальти «Арис» Салоники в Лиге конференций со счетом 2:1 (пен. 6:5).

В Лиге Европы «Днепр-1» добился ничьей против «Славии» (1:1). С учетом проигрыша 0:3 в первом матче днепряна продолжат борьбу в Лиге конференций.

Норвегия, идущая на 14-й позиции, увеличила отрыв от Украины с 0.250 до 0.700 балла с тремя клубами в строю.

Клубы Украины с одной победой и одной ничьей прибавили +0.300 за неделю и имеют 25.300 балла, это 15-я позиция в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 1.400 и находится на 40-м месте (среди 55 стран).

В то же время, конкуренты снизу не дремали, и в борьбе за 15-место Израиль приблизился вплотную (25.125). Правда, у израильтян осталось в игре всего два клуба.

В текущем сезоне у Израиля уже 2.750, и этот показатель – в топ-5 лучших. Турция и Польша пока имеют больше всех (по 3.500), далее – Исландия (3.166) и Румыния (2.875).

Дания (17-й рейтинг) также неплохо идет в текущем сезоне (1.875), остались три представителя из четырех.

Если Украина потеряет место в топ-15, то останется лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

В таблице, которая приобретет финальный вид летом 2025 года, Украина – лишь 19-я.

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Источник Sport.ua
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vitaly
І Динамо і Дніпро-1 набрали по 1 пункту в рейтинг країни. Не густо.
Інтрига хто з них набере більше на кінець сезону )
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