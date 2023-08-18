Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал общую победу киевлян над греческим Арисом в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, оценил шансы киевлян в следующем противостоянии с Бешикташем, выразил мнение о возвращении в Динамо Андрея Ярмоленко и назвал самого перспективного подопечного Мирчи Луческу.

- Йожеф Йожефович, Динамо по-праву преодолело барьер в лице греческого Ариса?

- На фоне неудачного выступления в еврокубках Днепра-1 и Ворсклы, хотелось, чтобы Динамо прошло Арис и я болел за киевлян. Когда началась серия пенальти, конечно, были большие нервы. Надо отдать должное Динамо за волю к победе. Всё-таки, после того как Арис открыл счёт в матче, общее преимущество у греков уже было в два мяча, поэтому психологическое давление на киевлян было приличным. Тем не менее, ребята сплотились и выровняли игру, сравняв счёт. После второго гола Динамо уже было заметно, что обе команды главную ставку делают на оборону и хотят дотянуть до серии пенальти, хотя ее могло и не быть. Моменты были у обеих команд.

Я считаю, что боженька помог Динамо пройти Арис, потому что в первой игре в Греции судья назначил в ворота Динамо "левый" пенальти, поэтому теперь в ответной игре справедливость восторжествовала. У меня была уверенность, что Динамо должно пройти дальше, потому что счёт первого матча позволял с оптимизмом смотреть второй матч.

- Динамо теперь играет домашние матчи в еврокубках в Румынии. Фактор родных стен Мирчи Луческу сработал?

- Это оказалось хорошим решением. Было видно, что трибуны поддерживают Динамо. Хотя, по игре, конечно, действия Динамо высокого уровня назвать нельзя, тем более на фоне такой команды, как Арис. Но самое главное, что прошли дальше, выиграли.

- Следующий соперник Динамо в еврокубках - турецкий Бешикташ. Что ждёт киевлян?

- Увы, нужно быть объективным и честным. Если с Арисом мы вправе были надеяться на общий успех, то в противостоянии с Бешикташем шансов у Динамо будет мало. Думаю, турецкая команда пройдет дальше. У Динамо на внутренней арене проблем нет, а в европейских матчах не хватает мастерства, опыта. Не хочу никого критиковать, но сейчас у Динамо слабенькая команда, молодая и неопытная. Много авансов выдают Ванату. Но пока он не оправдывает выдаваемых авансов. Заметны проблемы в игре центральных защитников.

- Роль Андрея Ярмоленко. Привнес ли он опыт команде Мирчи Луческу?

- Я знаю всю карьеру Андрея. Он пришел в Динамо, когда я работал в клубе. Что касается его возвращения, то пока что он не оправдывает надежд. Не знаю, с чем это связано. Возможно, ещё не набрал форму. Луческу его меняет, значит, есть проблемы. Когда ему тяжеловато, он не тянет. Есть брак на поле, слабая игра в отборе. Но, я думаю, что Мирча Луческу все это тоже видит, но на него рассчитывает. Возможно, Андрей наберёт форму и ещё будет полезен Динамо по ходу сезона.

- В прессе активно муссируется тема, что если Динамо не пройдет Бешикташ, Мирча Луческу уступит пост главного тренера киевлян Александру Шовковскому.

- Это глупо. Но я не против Шовковского. На мой взгляд, Александру ещё не хватает тренерского опыта для такой должности. Да и я не отношусь серьезно к таким слухам. Мне кажется, что Луческу доработает свой контракт до конца. Только проблемы со здоровьем могут внести коррективы в этот вопрос. Да и сам Александр, когда Луческу был на больничном, говорил, что ему ещё нужно набраться опыта, работая рядом с маститыми тренерами. Хотя я считаю Александра умненьким парнем. Когда я тренировал Динамо, было заметно, что у него есть потенциал для тренерской работы. Но пусть пока что будет так, как есть и он в будущем получит свой шанс. Я считаю, что зарубежные тренеры, такие как Лалатович, украинскому футболу не нужны. Наши ребята, молодые тренера не менее талантливы.

- Кто из игроков Динамо, на ваш взгляд, способен в скором времени проявить себя, чтобы уехать в зарубежный клуб?

- Не буду лукавить, перспективных ребят такого уровня, как Шевченко и Ребров, в нынешнем Динамо нет. Выделить пока что пока особо не кого. Есть футболисты, которые уже достигли своего потолка и не прогрессируют. Единственный, кого я выделю, это Владимир Бражко. Мне кажется, этот футболист прогрессирует и растет в мастерстве. За ним охотятся европейские клубы. И его в итоге купят. Но я тут согласен с президентом Динамо Игорем Суркисом, который не хочет продавать футболистов по низкой цене. Потому что продать за копейки можно, но потом что делать?