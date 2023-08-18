Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Наставник «Динамо» не хочет покупать игроков ради количества
Как стало известно Sport.ua, «Динамо» предлагали подписать двух защитников для усиления центра защиты. Один защитник из чемпионата Чехии, второй – кандидат в национальную сборную Колумбии. Однако наставник киевлян Мирча Луческу наложил табу на потенциальные трансферы.
По нашей информации, игрок с чемпионата Чехии не подошел из-за того, что он правша, а Луческу хочет видеть в команде еще одного левогоного защитника. Что касается колумбийца, то его уровень оказался недостаточным, и он не подходит под стиль Луческу.
Сейчас у «Динамо» есть четыре центральных защитника – Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар и Денис Попов. Последний из-за повреждения пропустил ответный матч Лиги конференций против «Ариса».
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