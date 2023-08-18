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  4. Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 11:42 | Обновлено 18 августа 2023, 11:48
2205
5

Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы

Наставник «Динамо» не хочет покупать игроков ради количества

18 августа 2023, 11:42 | Обновлено 18 августа 2023, 11:48
2205
5
Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы
ФК Динамо. Мирча Луческу

Как стало известно Sport.ua, «Динамо» предлагали подписать двух защитников для усиления центра защиты. Один защитник из чемпионата Чехии, второй – кандидат в национальную сборную Колумбии. Однако наставник киевлян Мирча Луческу наложил табу на потенциальные трансферы.

По нашей информации, игрок с чемпионата Чехии не подошел из-за того, что он правша, а Луческу хочет видеть в команде еще одного левогоного защитника. Что касается колумбийца, то его уровень оказался недостаточным, и он не подходит под стиль Луческу.

Сейчас у «Динамо» есть четыре центральных защитника – Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар и Денис Попов. Последний из-за повреждения пропустил ответный матч Лиги конференций против «Ариса».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
опустите Сидора в центр в Бражко на его место
ясно что Суркси не даст денег на защитника
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+2
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Tom😼
Дячук вчора Всі! паси не точні, не знаю що з ним не так Сидорчук хоч і грає з розпасовкою назад, що мені вкрай не подобається як і багатьом вболівальникам, але ж подачі точні. Бражко подобається тим що не боїться брати на себе ініціативу і допомагає атакуючій ланці у створювані моментів, він повинен бути основним атакуючим центрбеком в команді.
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0
Gargantua
и Алефиренко ему оказался не нужен.
а о центрбеках просто я уже устал говорить, как нужно решить проблему
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0
Vitaliy Shevchenko
Єба...ть, не підходить бо правоногий, так у вас 4 лівоногі, в прямому і переносному сенсі. Більше того, у кожного дві ноги також ліві. Боюсь уявити в якій формі був гравець Зб.Колумбії, що на фоні Біловара він не вспливав
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-1
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