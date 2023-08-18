Динамо предлагали двух защитников. Луческу наложил табу на трансферы

Как стало известно Sport.ua, «Динамо» предлагали подписать двух защитников для усиления центра защиты. Один защитник из чемпионата Чехии, второй – кандидат в национальную сборную Колумбии. Однако наставник киевлян Мирча Луческу наложил табу на потенциальные трансферы.

По нашей информации, игрок с чемпионата Чехии не подошел из-за того, что он правша, а Луческу хочет видеть в команде еще одного левогоного защитника. Что касается колумбийца, то его уровень оказался недостаточным, и он не подходит под стиль Луческу.

Сейчас у «Динамо» есть четыре центральных защитника – Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар и Денис Попов. Последний из-за повреждения пропустил ответный матч Лиги конференций против «Ариса».