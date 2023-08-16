Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом

Центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов, скорее всего, пропустит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса».

Как сообщает dynamo.kiev.ua, Попов сегодня не работал с командой во время предматчевой тренировки, наблюдая за процессом со скамейки запасных. Травму Попова подтвердил на предматчевой пресс-конференции и главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Матч с «Арисом» состоится в четверг, 17 августа, начало – в 20:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Ариса» 1:0.