Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом
Защитник, скорее всего, пропустит матч Лиги конференций
Центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов, скорее всего, пропустит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса».
Как сообщает dynamo.kiev.ua, Попов сегодня не работал с командой во время предматчевой тренировки, наблюдая за процессом со скамейки запасных. Травму Попова подтвердил на предматчевой пресс-конференции и главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Матч с «Арисом» состоится в четверг, 17 августа, начало – в 20:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Ариса» 1:0.
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