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  4. Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом
Лига конференций
16 августа 2023, 21:41 |
343
3

Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом

Защитник, скорее всего, пропустит матч Лиги конференций

16 августа 2023, 21:41 |
343
3
Попов не тренировался с Динамо перед матчем с Арисом
dynamo.kiev.ua. Денис Попов

Центральный защитник «Динамо» Киев Денис Попов, скорее всего, пропустит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса».

Как сообщает dynamo.kiev.ua, Попов сегодня не работал с командой во время предматчевой тренировки, наблюдая за процессом со скамейки запасных. Травму Попова подтвердил на предматчевой пресс-конференции и главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Матч с «Арисом» состоится в четверг, 17 августа, начало – в 20:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Ариса» 1:0.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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Burevestnik
одні проблеми з Поповим: то травма, то дисвка після вилучення...
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0
Alex196
Динамо повезло что попова не будет 
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0
Summertime
Ему бы спарринги с Конором Макгрегором проводить.
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0
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