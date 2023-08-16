Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Лига конференций
16 августа 2023, 19:09 | Обновлено 16 августа 2023, 20:40
1278
2

ЛУЧЕСКУ: «Пресса не знает, какие у меня договоренности с президентом клуба»

Главный тренер «Динамо» – о давлении перед ответным матчем с «Арисом»

16 августа 2023, 19:09 | Обновлено 16 августа 2023, 20:40
1278
2
ЛУЧЕСКУ: «Пресса не знает, какие у меня договоренности с президентом клуба»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Динамо» и греческим «Арисом». Первая встреча завершилась минимальной победой греков.

– Какие у вас ощущения накануне матча дома на почти родном вам стадионе?
– В прошлом году мы играли в Польше и у нас были проблемы с логистикой, переезды были более сложными. В этом году мы решили сократить путь. До Кишинева легче добираться, а потом оставалось лишь перелететь в Бухарест.

Ну и, конечно, я рад вернуться домой, привезти свою команду в Бухарест. Почти со всеми своими командами приезжал сюда. Рад приехать сюда и с «Динамо».

Очень надеемся, что зритель придет, поддержит нас, мы нуждаемся в этой поддержка. Неделю назад против нас играла не только команда соперника, но и трибуны, которые не всегда соблюдали принципы фейр-плей.

– А ждете ли вы поддержку болельщиков «Рапида» на завтрашнем матче?
– Я был на матче «Рапида» несколько дней назад, был в качестве болельщика. И рассчитывал, что при хорошем результате болельщики «Рапида» придут на наш матч. Но их команда, к сожалению проиграла, да еще принципиальному сопернику. Они теперь несколько дней будут отходить от этого поражения. Думаю, их завтра на стадионе будет немного. В большей степени я рассчитываю на поддержку украинцев, которые сейчас живут в Румынии.

– Чувствуете ли вы давление со стороны руководства клуба?
– Вы, пресса, всегда хотите быть впереди паровоза, задавать вопросы, которые вам удобно задавать. Но при этом многого не знаете, не знаете, какой у меня контракт, какие у меня договоренности с президентом клуба.

Да, есть давление, естественно. Но не стоит забывать, что наша команда с большим количеством воспитанников, почти без легионеров. Наша молодежь нуждается в адаптации, в приобретении опыта, а это происходит через матчи. Готов к давлению. В любых условиях готовимся к предстоящим матчам.

И, к слову, возьмите пример другой греческой команды – «Панатинаикоса», который прошел «Марсель» в квалификации Лиги чемпионов. В составе этой команды почти нет греков. А есть игроки с большим международным опытом из разных стран. Нам надо быть очень организованными и играть с большим энтузиазмом. Тогда сможем оказаться лучше команд с более опытными футболистами.

Продолжая дальше эту тему, хочется, чтобы все понимали, чего стоит поддержка футбола в условиях войны. Очень сложно играть при пустых трибунах, без болельщиков, футболистам нужно искать в себе эти недостающие эмоции. Перед самым отъездом в Салоники один наш игрок отпросился домой похоронить брата, который погиб на войне. Это очень сложно. А ведь от него тоже надо как-то требовать самоотдачи. Футболисты заслуживают особого уважения за то, что они делают в этой тяжелое время. Да, многие украинцы на фронте, но они оттуда следят за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе боль, утрата. Сложно настраивать игроков в таких условиях.

– Какова кадровая ситуация в команде? Все ли здоровы и готовы играть?
– Все готовы, за исключением Попова, у него травма, и он, скорее всего, завтра не сыграет.

– Если «Динамо» пройдет в следующий раунд, матч с «Черноморцем» в Одессе в это воскресенье состоится или есть вариант с его переносом?
– Нет таких вариантов. Потому что больше нет свободных дат. В пятницу утром тренируемся тут, после чего направляемся в Кишинев, а оттуда – в Одессу.

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Мирча Луческу Лига конференций Динамо - Арис Арис Салоники пресс-конференция Динамо Киев
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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Vitaliy Shevchenko
Раніше він мене вимикав своїм ниттям в ШД, зараз тут. Який бля..дь досвід? Скільки вам ще потрібно досвіду, щоб його не преплітати при кожній невдачі? До чого тут легіонери? В Арісі легіонери які не потрапляли в склад Дніпро-1, та ШД. Він хоть знає скільки коштують його гравці і гравці Аріса? На кожній позиції більш якісний гравець, як за ціною, так і майстерністю, а цей ниє. Якесь бляд..во, а не тренер...
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0
Alex AS
румын, иди уже на пенсию, просто надоел, тем более команде дать ничего не можешь уже давно
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0
Fitness.sports
Главное задать темп игры свой, агрессивный, доминирующий в атаке с первых минут. У Динамо есть что доказать, что игра в Салониках была ошибкой. В таких Играх Попов не нужен, с его эмоциями. Ждём только победы от Динамо в 2 мяча!🤩
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0
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