И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола
18 августа состоялись 4 матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Фаворит турнира «Аль-Наср» дома потерпел сенсационное поражение. Будучи явными фаворитами в игре против команды «Аль-Таавун», хозяева поля пропустили два гола (0:2). Коэффициент на поражение клуба «Аль-Наср» превышал 13.0.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но ничего не сумел исправить. А еще не реализовал убийственный момент. Видео ляпа португальца
Команда Роналду потерпела два поражения и находится в хвосте турнирной таблицы.
Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур, 18 августа
Аль-Наср – Аль-Таавун – 0:2
Голы: Тавамба, 20, Бахусейн, 90+6
Другие результаты:
- Аль-Ахдуд – Аль-Фатех – 1:3
- Аль-Вахда – Аль-Шабаб – 3:1
- Аль-Хазем – Аль-Иттифак – 0:2
Турнирная таблица
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