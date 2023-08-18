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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
18.08.2023 21:00 – FT 0 : 2
Аль-Таавун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
18 августа 2023, 23:12 | Обновлено 19 августа 2023, 00:14
1727
0

И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение

В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола

18 августа 2023, 23:12 | Обновлено 19 августа 2023, 00:14
1727
0
И Роналду ничего не сделал. Аль-Наср дома потерпел сенсационное поражение
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

18 августа состоялись 4 матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Фаворит турнира «Аль-Наср» дома потерпел сенсационное поражение. Будучи явными фаворитами в игре против команды «Аль-Таавун», хозяева поля пропустили два гола (0:2). Коэффициент на поражение клуба «Аль-Наср» превышал 13.0.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду провел на поле весь матч, но ничего не сумел исправить. А еще не реализовал убийственный момент. Видео ляпа португальца

Команда Роналду потерпела два поражения и находится в хвосте турнирной таблицы.

Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур, 18 августа

Аль-Наср – Аль-Таавун – 0:2

Голы: Тавамба, 20, Бахусейн, 90+6

Другие результаты:

  • Аль-Ахдуд – Аль-Фатех – 1:3
  • Аль-Вахда – Аль-Шабаб – 3:1
  • Аль-Хазем – Аль-Иттифак – 0:2

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун
Источник Sport.ua
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