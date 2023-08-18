Аль-Наср Эр-Рияд

18 августа на «MRSOOL Park» (Эр-Рияд) пройдет матч 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» встретится с «Аль-Таавуном». Старт поединка намечен на 21:00 по киевскому времени

Аль-Наср

Команда задала в начале этого календарного года современный тренд футбольных трансферов, заманив к себе Криштиану Роналду. И после этого все равно не смогла вернуть себе титул, удовлетворившись только 2-й позицией. Понятно, что такой итог расценивался как провал. И привел к серьезным изменениям. Из Ботафого позвали на тренерский пост Луиша Каштру - в Бразилии его подопечные уверенно лидировали в местной Серии А. Не получилось заманить Маркиньоса (и то из-за позиции ПСЖ, игрок был согласен) и Диаби (парень из Байера предпочел Астон Виллу Эмери), но при этом звездный португалец получил таких напарников, как Секо Фофана, Садио Мане, Алекс Теллес, к которым присоединится и Лангле. Новый сезон начинался с поединка против Аль-Иттифак. И, несмотря на ранний гол экс-нападающего Ливерпуля и Баварии, проиграли 1-2.

Аль-Таавун

Клуб в последнее время показал неплохие результаты. Сначала волки в 2019-м году взяли и Королевский кубок, и Суперкубок, а в 2020-м и 2022-м саудиты сыграли в групповом раунде азиатской Лиги чемпионов. Оба раза в квартете занимали 2-е место, и однажды даже пробились в 1/8 финала. При этом в прошлом сезоне было только 5-е место, впрочем, и после этого Периклес Шамуска сохранил свой тренерский пост. Впрочем, и возможности соответствующие. Да, вроде бы хотели подписать Морату и Икарди. Но в итоге смогли подписать только Андрея Жиротто за 4 миллиона из Нанта, но он-то, в отличие от Альваро и Мауро, защитник, а не нападающий! В новом первенстве начинали на поле Аль-Фатех. И примечательно, что именно новичок и забил, принеся ничью 1-1!

Статистика личных встреч

У Аль-Насра было 4 победы в 5 последних поединках. Только в сентябре прошлого года Аль-Таавун дома смог выиграть.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы хозяев при зрелищном поединке. Но оба клуба не впечатляют, так что остановимся на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,78).