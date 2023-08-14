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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
14.08.2023 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
14 августа 2023, 23:15 | Обновлено 14 августа 2023, 23:42
812
0

Первый гол Мане. Аль-Наср и Каштру проиграли без Роналду команде Джеррарда

Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды

14 августа 2023, 23:15 | Обновлено 14 августа 2023, 23:42
812
0
Первый гол Мане. Аль-Наср и Каштру проиграли без Роналду команде Джеррарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

14 августа состоялся интересный матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2023/24.

Аль-Наср под руководством Луиша Каштру (экс-коуча Шахтера) на выезде проиграл Аль-Иттифаку, который летом возглавил Стивен Джеррард.

Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды и не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Андерсона Талиску и Секо Фофана.

На 4-й минуте Садио Мане забил первый гол за новую команду [видео гола]. После перерыва Робин Квайсон и Мусса Дембеле принесли победу хозяевам поля [видео гола].

На 88-й минуте Мане отправил мяч в ворота соперника, но судья его не засчитал из-за офсайда у сенегальского вингера.

Несколькими днями ранее «Аль-Наср» выиграл первый трофей с Роналду – Кубок арабских чемпионов.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 14 августа

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1

Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4.

ВИДЕО. 0:1. Гол Садио Мане, 4 мин

ВИДЕО. 2:1. Гол Мусса Дембеле, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Аль-Иттифак).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Аль-Иттифак).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Источник: Неймар подписал контракт с Аль-Хилялем
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Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак Луиш Каштру Криштиану Роналду Секо Фофана Андерсон Талиска Мусса Дембеле Робин Квайсон
Источник Sport.ua
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