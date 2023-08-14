Первый гол Мане. Аль-Наср и Каштру проиграли без Роналду команде Джеррарда

14 августа состоялся интересный матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2023/24.

Аль-Наср под руководством Луиша Каштру (экс-коуча Шахтера) на выезде проиграл Аль-Иттифаку, который летом возглавил Стивен Джеррард.

Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды и не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Андерсона Талиску и Секо Фофана.

На 4-й минуте Садио Мане забил первый гол за новую команду [видео гола]. После перерыва Робин Квайсон и Мусса Дембеле принесли победу хозяевам поля [видео гола].

На 88-й минуте Мане отправил мяч в ворота соперника, но судья его не засчитал из-за офсайда у сенегальского вингера.

Несколькими днями ранее «Аль-Наср» выиграл первый трофей с Роналду – Кубок арабских чемпионов.

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 14 августа

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1

Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4.

ВИДЕО. 0:1. Гол Садио Мане, 4 мин

🚨 GOAL | Al-Ettifaq 0-1 Al-Nassr | Sadio Mané pic.twitter.com/6qd8ySD9Hi — VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023

ВИДЕО. 2:1. Гол Мусса Дембеле, 53 мин.