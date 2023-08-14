Первый гол Мане. Аль-Наср и Каштру проиграли без Роналду команде Джеррарда
Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды
14 августа состоялся интересный матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2023/24.
Аль-Наср под руководством Луиша Каштру (экс-коуча Шахтера) на выезде проиграл Аль-Иттифаку, который летом возглавил Стивен Джеррард.
Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды и не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Андерсона Талиску и Секо Фофана.
На 4-й минуте Садио Мане забил первый гол за новую команду [видео гола]. После перерыва Робин Квайсон и Мусса Дембеле принесли победу хозяевам поля [видео гола].
На 88-й минуте Мане отправил мяч в ворота соперника, но судья его не засчитал из-за офсайда у сенегальского вингера.
Несколькими днями ранее «Аль-Наср» выиграл первый трофей с Роналду – Кубок арабских чемпионов.
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур, 14 августа
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1
Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4.
ВИДЕО. 0:1. Гол Садио Мане, 4 мин
🚨 GOAL | Al-Ettifaq 0-1 Al-Nassr | Sadio Mané pic.twitter.com/6qd8ySD9Hi— VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023
ВИДЕО. 2:1. Гол Мусса Дембеле, 53 мин.
🚨 GOAL | Al-Ettifaq 2-1 Al-Nassr | Moussa Dembélépic.twitter.com/N7PEH9PAsB— VAR Tático (@vartatico) August 14, 2023
События матча
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