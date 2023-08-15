Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
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14 августа состоялся интересный матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2023/24.
Аль-Наср под руководством Луиша Каштру (экс-коуча Шахтера) на выезде проиграл Аль-Иттифаку, который летом возглавил Стивен Джеррард.
Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды и не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Андерсона Талиску и Секо Фофана.
На 4-й минуте Садио Мане забил первый гол за новую команду [видео гола]. После перерыва Робин Квайсон и Мусса Дембеле принесли победу хозяевам поля [видео гола].
Чемпионат Саудовской Аравии
1-й тур, 14 августа
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1
Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4.
Видеообзор матча:
События матча
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