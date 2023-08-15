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  4. Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
14.08.2023 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
15 августа 2023, 11:07 | Обновлено 15 августа 2023, 11:11
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Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии

15 августа 2023, 11:07 | Обновлено 15 августа 2023, 11:11
420
0
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1. Мяч Мане, без Роналду не справились. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся интересный матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2023/24.

Аль-Наср под руководством Луиша Каштру (экс-коуча Шахтера) на выезде проиграл Аль-Иттифаку, который летом возглавил Стивен Джеррард.

Португальский наставник Луиш Каштру дал отдых лидерам команды и не включил в заявку на игру Криштиану Роналду, Андерсона Талиску и Секо Фофана.

На 4-й минуте Садио Мане забил первый гол за новую команду [видео гола]. После перерыва Робин Квайсон и Мусса Дембеле принесли победу хозяевам поля [видео гола].

Чемпионат Саудовской Аравии

1-й тур, 14 августа

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:1

Голы: Квайсон, 47, Дембеле, 53 – Мане, 4.

Видеообзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Дембеле (Аль-Иттифак).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Аль-Иттифак).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Иттифак Мусса Дембеле Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Садио Мане Секо Фофана Андерсон Талиска чемпионат Саудовской Аравии по футболу Робин Квайсон видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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