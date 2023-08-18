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Чемпионат Европы
18 августа 2023, 21:23 | Обновлено 18 августа 2023, 21:26
1465
3

ОФИЦИАЛЬНО. Перед матчем с Украиной. Спаллети – новый тренер сборной Италии

Специалист вступит в должность с 1 сентября

18 августа 2023, 21:23 | Обновлено 18 августа 2023, 21:26
1465
3
ОФИЦИАЛЬНО. Перед матчем с Украиной. Спаллети – новый тренер сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Экс-тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назначен главным тренером национальной сборной Италии по футболу.

64-летний специалист вступит в должность с 1 сентября. В прошлом сезоне Лучано тренировал «Наполи». Специалист привел неаполитанский клуб к золотым медалям Серии А впервые за 33 года, но клуб все равно простился с тренером.

Ранее сообщалось, что зарплата итальянца составит 3 миллиона евро в год, а соглашение будет действовать до 2026 года.

13 августа Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию.

Отметим, что 12 сентября в гости к итальянцам в рамках квалификационного раунда ЧЕ-2024 пожалует сборная Украины.

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Источник Twitter
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Remark
О, фашик и любитель матрёшек у руля Италии. Надеюсь, наши его опустят... с небес на землю.
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PUMA
Ооо,это то у которого небо голубое
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