ОФИЦИАЛЬНО. Перед матчем с Украиной. Спаллети – новый тренер сборной Италии

Экс-тренер «Наполи» Лучано Спаллетти назначен главным тренером национальной сборной Италии по футболу.

64-летний специалист вступит в должность с 1 сентября. В прошлом сезоне Лучано тренировал «Наполи». Специалист привел неаполитанский клуб к золотым медалям Серии А впервые за 33 года, но клуб все равно простился с тренером.

Ранее сообщалось, что зарплата итальянца составит 3 миллиона евро в год, а соглашение будет действовать до 2026 года.

13 августа Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию.

Отметим, что 12 сентября в гости к итальянцам в рамках квалификационного раунда ЧЕ-2024 пожалует сборная Украины.