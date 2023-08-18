Экс-тренер Наполи возглавит сборную Италии

64-летний экс-тренер «Наполи» Лучано Спаллетти в шаге от назначения на должность главного тренера национальной сборной Италии по футболу, сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны уже согласовали ключевые условия контракта: зарплата итальянца составит 3 миллиона евро в год, а соглашение будет действовать до 2026 года.

В прошлом сезоне Лучано тренировал «Наполи». Специалист привел неаполитанский клуб к золотым медалям Серии А впервые за 33 года, но клуб все равно простился с тренером.

Интересно, что президент «Наполи» Де Лаурентис говорил, что Спаллетти обратился к нему с просьбой о годовом отпуске. С момента этого обращения прошло 3 месяца.