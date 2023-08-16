Отрекаются любя. О внезапном уходе Манчини со сборной Италии

С точки зрения логики – странное решение. Как минимум. Вот если бы Роберто Манчини решил покинуть сборную Италии после того, как не вывел ее на ЧМ-2022 (в стыковых поединках «Скуадра адзурра» проиграла сборной Северной Македонии), было бы все понятно. Но тогда тренер четко дал понять, что остается на своем посту.

После поражения от македонцев Манчини философски заметил, что без таких тяжелых моментов не бывает прогресса – ни в обычной жизни, ни в спортивной. А еще нарекал на смену поколений, на отсутствие квалифицированного форварда.

В тех его словах отчасти была объективность, ведь после триумфального Евро-2020 сборную Италии покинули несколько ведущих футболистов, и вопрос смены поколений был действительно актуальным.

Тем не менее, поводов для отставки Манчини после поражения от Северной Македонии было достаточно. Во всяком случае, предшественника Роберто в «Скуадре адзурре» - Джанпьеро Вентуру – уволили из-за аналогичного прокола (невыход на ЧМ-2018).

Но федерация футбола Италии решила дать второй шанс триумфатору Евро-2020. И Манчини начал готовить сборную к Евро-2024, параллельно пытаясь победить и в Лиге Наций.

Но и там не задалось. Итальянцы проиграли в полуфинале ЛН сборной Испании: таким образом, «Красная фурия» взяла своеобразный реванш за поражение от итальянцев в полуфинале Евро-2020. На этом матче прервалась уникальная беспроигрышная серия «Скуадры адзурры», насчитывающая 37 поединков.

Однако подсластить горечь поражения от Испании Манчини и его подопечным в некотором смысле удалось: они обыграли сборную Нидерландов в матче за третье место Лиги Наций. Достижение такое себе, но оно позволяло хотя бы заретушировать разочарование от невыхода на катарский Мундиаль.

А далее был отбор на Евро-2024. Волею жребия в одну группу угодили действующие чемпионы и вице-чемпионы Европы. И в стартовом поединке они сошлись в очном противостоянии. И англичане взяли своеобразный реванш за поражение в финале Евро-2020, обыграв соперника на выезде. Затем подопечные Манчини прогнозировано обыграли на выезде Мальту. И вот с таким промежуточным итогом подошли к важнейшим сентябрьским поединкам отбора – против Северной Македонии и Украины.

И вот на таком фоне Манчини решает покинуть сборную.

По факту – решение однозначно неожиданное. И не вписывающееся в рамки логики, о чем было сказано выше. Но спонтанное ли оно? А вот это вряд ли.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Слухи о возможном уходе Роберто из «Скуадры адзурры» появились ранее, еще до старта отбора на следующий чемпионат Европы. Поговаривали, что Роберто устал от сборной, и хочет вернуться к клубной тренерской карьере.

Итальянские СМИ утверждали, что уже тогда Манчини сватали в «Наполи» на место Спаллетти, который заявил, что не будет работать с «партенопеи» в новом сезоне.

Но тогда слухи так и остались слухами. А вот теперь неожиданно прорвало.

Итальянские инсайдеры разделились в причинах столь кардинального шага «алленаторе». По одним данным, Манчини покинул сборную из-за разногласий с президентом ассоциации Габриэле Гравиной. Тот, якобы, лишил Манчини «возможности работать с ассистентами», которых Роберто сам выбирал. Кроме того, утверждалось, что Гравина «настоятельно рекомендовал» тренеру включить в список кандидатов в сборную того или иного футболиста.

Признаться, в такое объяснение вериться с трудом. Гравина – точно не пай-мальчик. Но после победы на Евро-2020 Манчини стал неприкасаемым. И непререкаемым авторитетом. Даже для боссов национальной федерации. И уж коль Роберто не уволили после провала в стыках с северомакедонцами, стало быть, на него действительно рассчитывали и дальше. Значит, проблема в чем-то другом.

Возможно, Роберто действительно устал за эти пять лет, что руководил сборной. Он возглавил «Скуадру адзурру» в один из самых сложных, самых темных периодов в ее истории. После проигранного «стыка» сборной Швеции за право сыграть на ЧМ-2018, сборная Италия оказалась у разбитого корыта.

Белотти и Иммобиле рыдали на поле «Сан-Сиро» после повторного матча со шведами. Капитан сборной Буффон тоже не сдержал эмоций и объявил об уходе со сборной, заявив напоследок, что ему жаль не себя, а весь итальянский футбол, который «потерпел поражение на каком-то социальном уровне». Ушел и тренер. Точнее, Вентуре указали на дверь. Короче говоря, ту ситуацию в итальянских спортивных СМИ называли не иначе, как «апокалипсис».

И вот на таком «разломе» сборную Италии возглавил Манчини. Как он трудно начинал: в первых шести матчах – лишь одна победа. Да и та – над не самой сильной (мягко говоря) сборной Саудовской Аравии.

Но дальше ведомая Манчини «Скуадра адзурра» быстро поехала. И не проигрывала почти четыре года, а венцом работы Роберто в сборной стала долгожданная победа на чемпионате Европы.

Затем снова начался спад. Смена поколений. И достаточно ограниченный кадровый выбор, если вещи называть своими именами. Так что нельзя исключать, что 58-летний тренер действительно устал.

И вот на эту усталость «наложилась» еще одна гипотетическая причина, возможно, побудившая Манчини покинуть легендарную базу в Коверчиано. Еще одна часть итальянской прессы утверждает, что Роберто получил очень заманчивое предложение. Нетрудно догадаться, откуда. Ну конечно же, из Саудовской Аравии.

Сначала поговаривали об интересе к Манчини со стороны одного из тамошних клубов. Но затем начали утверждать, что Роберто в ближайшие дни возглавит сборную Саудовской Аравии, оказавшуюся бесхозной после ухода с поста Эрве Ренара.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Похоже, последний по счету слух очень похож на правду. Во всяком случае, его подтверждают независимые друг от друга авторитетные источники.

Сам же тренер по поводу своего внезапного ухода со сборной Италии хранит дипломатическое молчание. Он лишь отметил, что его уход – его личное решение. И что от Гравины он не получил надлежащей «поддержки и спокойствия». И все.

Что же, это решение нужно принять. Что Гравина и сделал. В ближайшие дни глава итальянской ассоциации назовет имя нового тренера сборной. Кандидатов на вакантный пост много – от Спаллетти до Каннаваро. Посмотрим, на ком именно остановится босс федерации.

Посмотрим и на то место, где остановит свой взор уже бывший главный тренер сборной Италии. То, что он продолжит свою тренерскую карьеру, можно не сомневаться – опыта, навыков и здоровья у него достаточно.

Если Роберто все же примет предложение саудитов, его можно будет понять. Собственно, он никому ничего не должен, а со «Скуадрой адзуррой» он уже вряд ли может повторить успех Евро-2020.

Но все равно при таком развитии сюжета останется неприятное послевкусие, сродни ощущению от рукопожатия с человеком, у которого потные ладони. Ведь одно дело, когда «туда» едут тренеры типа Луиша Каштру, и совсем другое, когда ведутся «небожители» типа Манчини.

Похоже, бабло окончательно добивает футбол.