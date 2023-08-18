ОФИЦИАЛЬНО. Матч 5-го тура УПЛ Динамо – Верес перенесен

Дирекция Украинской Премьер-лиги приняла решение удовлетворить ходатайство футбольного клуба Динамо (Киев) и перенести матч пятого тура УПЛ сезона 2023/24 «Динамо» – «Верес» на более поздний срок. Об этом сообщает официальный НК «Верес», в адрес которого поступило соответствующее письмо.

Отметим, что на сайте УПЛ этот матч также обозначен как «перенесенный». Дата проведения указанного поединка будет определена дополнительно.

Согласно календарю матч «Динамо» – «Верес» должен был состояться в Киеве 27-го августа.

Также стоит отметить, что дата матча «Заря» – «Динамо», которая ранее была запланирована на 2 сентября на сайте УПЛ обозначена как «не определена». Скорее всего эту встречу также перенесут.

24-го и 31-го августа «Динамо» ждут матчи плей-офф Лиги Конференций УЕФА против турецкого «Бешикташа». В эти же дни «Заря» сыграет в плей-офф Лиги Европы со «Славией».

Ранее на неопределенный срок был перенесен матч 3-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925», который должен был состояться 13 августа.