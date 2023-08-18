Били много, но по ногам. Заря и Александрия сыграли вничью

В пятницу, 18 августа, в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретились луганская «Заря» и ФК «Александрия» (Кировоградская область). Поединок состоялся на стадионе «Левый берег» (урочище «Млиново», Киевская область).

«Заря» на старте чемпионата потерпела два поражения подряд. Первые очки луганская команда заработала в третьем туре – победа над полтавской «Ворсклой» со счетом 2:1. «Александрия» начала чемпионат намного лучше: две победы подряд с одинаковым счетом 1:0. В третьем туре команда Руслана Ротаня противостояла донецкому «Шахтеру». В этом матче «Александрия» осталась без набранных зачетных баллов – поражение 1:2.

Очное противостояние в четвертом туре УПЛ «Заря» и «Александрия» начали бодро. Футболисты действовали в быстром темпе. Команда из Кировоградской области с первых минут принялась активно прессинговать на чужой половине поля. Зачастую подопечным Ненада Лалатовича было очень сложно выходить из-под давления соперника. Несколько раз футболисты «Александрии» отбирали мяч на чужой половине поля, но до опасных моментов дело не доходило. Игроки «Зари» также старалась активно играть в отборе, но получалось это не так эффективно, как у противника. Неоднократно команда Ротаня с помощью одной-двух передач преодолевала прессинг оппонентов и выходила со своей половины поля.

Весь первый тайм прошел в жесткой борьбе. Футболисты не жалели ни себя, ни соперников. Несколько раз на поле приходилось выходить медикам. К счастью, обошлось без травм.

Обе команды довольно плотно играли в обороне, поэтому голевых возможностей в первой половины встречи было мало. Самые опасные моменты были созданы в начале тайма и уже в компенсированное время. На 2-й минуте «Александрия» провела быструю атаку. Шулянский вошел в штрафную и сделал прострел, защитник его перехватил. Мяч отскочил снова к Шулянскому, он нанес удар – мяч пролетел рядом с дальним верхним углом ворот Турбаевского. В самом конце тайма игроки «Зари» в прессинге перехватили мяч, он оказался у Антюха, который с левого фланга отпасовал в центр на Герреро. Панамец приблизился к воротам и пробил из-за пределов штрафной площадки – мяч пролетел совсем близко к штанге.

С начала второго тайма «Александрия» снова полетела в прессинг. Примерно половину второго тайма игра проходила в том же ключе, что и первая сорокапятиминутка. Снова футболисты много бегали, много боролись, дисциплинированно играли в обороне и часто нарушали правила. Игроки «Александрии» в атаке часто использовали навесы и прострели с флангов, а футболисты «Зари» старались короткими и средними передачами выводить партнеров на ударные позиции. Примерно к середине тайма игроки «Александрии» стали грешить неточными передачами, а футболисты «Зари» чаще владеть мячом на чужой половине поля. Долго команды играли без моментов, пока не раскрылись в концовке матча. Самый опасный момент в поединке был у «Александрии». Вышедшего на замену Джевани сбили возле правого угла штрафной площадки «Зари». Калитвинцев классно пробил со штрафного – мяч попал в перекладину.

В итоге, команды голов не забили и разошлись миром. К слову, оборвалась безничейная серия «Зари», которая продолжалась 18 матчей.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 0:0

Джордан (7) – Ковалец (33).

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мишнев (Чурко, 85), Антюх (Алефиренко, 76), В.Волошин (Мичин, 57), Кирюханцев, Герреро, (Горбач, 85).

«Александрия»: Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Ковалец (Плакса, 62), Сигеев (Шостак, 88), Смирный (Ващенко, 76), Савченко, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 62), Кулаков (Погорелый, 76).

Стадион: «Левый берег» (урочище «Млиновое», Киевская область).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА