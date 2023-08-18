Ненад ЛАЛАТОВИЧ: «В первом тайме соперник играл лучше»

Наставник луганской «Зари» Ненад Лалатович прокомментировал игру против «Александрии» (0:0):

- В первом тайме соперник играл лучше. Создал несколько моментов, но не стопроцентных. Мы работали в обороне очень организованно. Было желание работать на контратаках. Хотели отдать им мяч в первой половине игры, а во втором перехватить инициативу. Во втором таймы играли агрессивнее, чем «Александрия». В конце поединка прибавили, создали несколько моментов, но не было нужной концентрации на финальной стадии атак. Счет, в целом, закономерный.

Это только 4-й мой матч в Украине. Я знакомлюсь с философией украинского футбола, с командами. Когда у нас вернутся травмированные Бутко, Данченко, мы станем сильнее. Ждем их возвращения.

- Смотрели ли вы поединки «Славии» с «Днепром-1»?

- Да. Смотрели обе игры. «Славия» забила необязательный быстрый гол. Это придало им уверенности. Команда из Праги – очень агрессивная. Действует близко к игрокам. У нее очень хороший в прессинг. Центральные защитники не боятся действовать один в один. Нам надо быть очень дисциплинированными, играть компактно и выдержать единоборства. Моменты у нас будут.

На стадионе была очень хорошая атмосфера, придет много болельщиков. Наши ребята, наверное, забыли как играть при полных трибунах. Надеемся, что ситуация в Украине изменится, и наши болельщики смогут приходить на стадион. Желаю нам этого от всего сердца.