Заря – Александрия – 0:0. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 4 тура украинской Премьер-лиги
В пятницу, 18 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Заря» и «Александрия».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Заря» – «Александрия» – 0:0
«Заря»: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мишнев (Чурко, 85), Антюх (Алефиренко, 76), В.Волошин (Мичин, 57), Кирюханцев, Герреро, (Горбач, 85).
«Александрия»: Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Ковалец (Плакса, 62), Сигеев (Шостак, 88), Смирный (Ващенко, 76), Савченко, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 62), Кулаков (Погорелый, 76).
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