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Заря
18.08.2023 19:00 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 21:57 |
148
0

Заря – Александрия – 0:0. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 4 тура украинской Премьер-лиги

18 августа 2023, 21:57 |
148
0
Заря – Александрия – 0:0. Видеообзор матча
ФК Заря Луганск

В пятницу, 18 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Заря» и «Александрия».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 0:0

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Дришлюк, Мишнев (Чурко, 85), Антюх (Алефиренко, 76), В.Волошин (Мичин, 57), Кирюханцев, Герреро, (Горбач, 85).

«Александрия»: Шевченко, Копына, Логинов, Бабогло, Ковалец (Плакса, 62), Сигеев (Шостак, 88), Смирный (Ващенко, 76), Савченко, Калитвинцев, Шулянский (Джевани, 62), Кулаков (Погорелый, 76).

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Источник FootballHub
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